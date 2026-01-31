Конте заявил, что капитан «Наполи» Ди Лоренцо порвал «кресты»

Итальянец получил травму в матче 23-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1), покинув поле на 30-й минуте.
«У него серьезная травма, и это крестообразная связка. Это ужасно. Вы прекрасно знаете, что Ди Лоренцо значит для нас», — цитирует Конте DAZN.
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил, что капитан команды Джованни Ди Лоренцо порвал крестообразные связи колена.
Итальянец получил травму в матче 23-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1), покинув поле на 30-й минуте.
«У него серьезная травма, и это крестообразная связка. Это ужасно. Вы прекрасно знаете, что Ди Лоренцо значит для нас», — цитирует Конте DAZN.