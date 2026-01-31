Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
3
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
63.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
26.00
X
6.80
П2
1.13
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Луис Энрике — о конкуренции Сафонова в «ПСЖ»: «Я очень открыт к изменениям»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о борьбе российского вратаря Матвея Сафонова за место в стартовом составе парижан.

Источник: Sport24

На прошлой неделе Сафонов вернулся в основу «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла» (1:1), восстановившись после перелома руки.

«Что я могу сказать по этому поводу: я рад, что у меня есть три таких вратаря (помимо Сафонова, имеются в виду Люка Шевалье и Ренато Марин — прим. Sport24). Мне нравится конкуренция на всех позициях. Это современный футбол. Все время есть вещи, которые ты можешь изменить, я очень открыт к изменениям. Повторюсь, я очень рад, что у меня есть три вратаря такого уровня», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ближайший матч «ПСЖ» проведет в гостях против «Страсбура» в воскресенье, 1 февраля.