Луис Энрике — о конкуренции Сафонова в «ПСЖ»: «Я очень открыт к изменениям»

«Что я могу сказать по этому поводу: я рад, что у меня есть три таких вратаря (помимо Сафонова, имеются в виду Люка Шевалье и Ренато Марин — прим. Sport24). Мне нравится конкуренция на всех позициях. Это современный футбол. Все время есть вещи, которые ты можешь изменить, я очень открыт к изменениям. Повторюсь, я очень рад, что у меня есть три вратаря такого уровня», — приводит слова Энрике RMC Sport.