Журналист Конур: «Ювентус» хочет пригласить Мауро Икарди

Как сообщил на своей страничке в соцсети турецкий спортивный журналист и инсайдер Экрем Конур, клуб Серии А Италии «Ювентус» может подписать контракт с капитаном стамбульского «Галатасарая», форвардом Мауро Икарди.
По данным источника, «старая синьора» готова предложить 32-летнему аргентинцу контракт до конца иююня 2027 года. Кроме того, в переходе Икарди заинтересован лично главный тренер «бьянконери» Лучано Спаллетти, который помнит форварда по совместной работе в миланском «Интере».
13 декабря инсайдер Маттео Моретто сообщал, что Икарди также интересен «Милану».
Цвета «красно-жёлтых» Икарди, экс-игрок сборной Аргентины, защищает с июля 2023 года. В сезоне-2025/2026 нападающий «львов» провёл 18 матчей в Суперлиге Турции, где забил девять голов, а также семь встреч в Лиге чемпионов УЕФА. Контракт Икарди с «Галатасараем» рассчитан до конца июня 2026 года, а стоимость игрока оценена сайтом Transfermarkt в шесть миллионов евро.