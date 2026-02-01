Журналист Конур: «Ювентус» хочет пригласить Мауро Икарди

Цвета «красно-жёлтых» Икарди, экс-игрок сборной Аргентины, защищает с июля 2023 года. В сезоне-2025/2026 нападающий «львов» провёл 18 матчей в Суперлиге Турции, где забил девять голов, а также семь встреч в Лиге чемпионов УЕФА. Контракт Икарди с «Галатасараем» рассчитан до конца июня 2026 года, а стоимость игрока оценена сайтом Transfermarkt в шесть миллионов евро.