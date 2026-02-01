Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.70
П2
3.40
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.15
П2
4.44
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.50
П2
4.30
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.02
X
4.17
П2
1.68
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.70
П2
10.50
Футбол. Италия
20:00
Кремонезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.05
П2
1.28
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.91
П2
2.85
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.70
П2
1.46
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.55
П2
1.62
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.22
П2
3.75
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ

1 февраля в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» завершился матч 24-го тура сезона-2025/2026 Английской Премьер-Лиги (АПЛ), где «Форест» разошёлся вничью с лондонским «Кристал Пэлас» — 1:1.

Источник: Metaratings.ru

1 февраля в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» завершился матч 24-го тура сезона-2025/2026 Английской Премьер-Лиги (АПЛ), где «Форест» разошёлся вничью с лондонским «Кристал Пэлас» — 1:1.

Полузащитник Морган Гиббс-Уайт на пятой минуте точным ударом вывел «лесников» вперёд, однако на 45+2-й минуте «орлы» отыгрались: пенальти реализовал сенегальский хавбек Исмаила Сарр. Из-за удаления на 45+1-й минуте защитника Неко Уильямса «красные» доигрывали встречу в меньшинстве.

По итогам 24 сыгранных туров сезона АПЛ-2025/2026 «Ноттингем» под руководством Шона Дайча набрал 26 очков и занимает в турнирной таблице семнадцатое место. «Пэлас» Оливера Гласнера (29) идёт четырнадцатым.

Ноттингем Форест
1:1
Первый тайм: 1:1
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 24
1.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Шон Дайч
Оливер Гласнер
Голы
Ноттингем Форест
Морган Гиббс-Уайт
5′
Кристал Пэлас
Исмаила Сарр
45′
Составы команд
Ноттингем Форест
34
Ола Айна
3
Неко Уильямс
45′
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
75′
5
Мурильо
6
Ибраим Сангаре
8
Эллиот Андерсон
26
Матц Селс
46′
18
Ангус Ганн
7
Каллум Хадсон-Одои
46′
22
Райан Йейтс
16
Николас Домингес
45′
4
Морату
19
Игор Жезус
70′
14
Дан Ндой
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
31′
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
3
Тайрик Митчелл
10
Йереми Пино
54′
19
Уилл Хьюз
8
Джефферсон Лерма
7
Исмаила Сарр
11
Бреннан Джонсон
34
Чади Риад
32′
61′
12
Крисантус Уче
Статистика
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
1
3
Угловые
5
7
Фолы
4
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти