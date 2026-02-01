«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ

1 февраля в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» завершился матч 24-го тура сезона-2025/2026 Английской Премьер-Лиги (АПЛ), где «Форест» разошёлся вничью с лондонским «Кристал Пэлас» — 1:1.
Полузащитник Морган Гиббс-Уайт на пятой минуте точным ударом вывел «лесников» вперёд, однако на 45+2-й минуте «орлы» отыгрались: пенальти реализовал сенегальский хавбек Исмаила Сарр. Из-за удаления на 45+1-й минуте защитника Неко Уильямса «красные» доигрывали встречу в меньшинстве.
По итогам 24 сыгранных туров сезона АПЛ-2025/2026 «Ноттингем» под руководством Шона Дайча набрал 26 очков и занимает в турнирной таблице семнадцатое место. «Пэлас» Оливера Гласнера (29) идёт четырнадцатым.
Шон Дайч
Оливер Гласнер
Морган Гиббс-Уайт
5′
Исмаила Сарр
45′
34
Ола Айна
3
Неко Уильямс
45′
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
75′
5
Мурильо
6
Ибраим Сангаре
8
Эллиот Андерсон
26
Матц Селс
46′
18
Ангус Ганн
7
Каллум Хадсон-Одои
46′
22
Райан Йейтс
16
Николас Домингес
45′
4
Морату
19
Игор Жезус
70′
14
Дан Ндой
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
31′
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
3
Тайрик Митчелл
10
Йереми Пино
54′
19
Уилл Хьюз
8
Джефферсон Лерма
7
Исмаила Сарр
11
Бреннан Джонсон
34
Чади Риад
32′
61′
12
Крисантус Уче
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти