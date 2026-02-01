«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ

Полузащитник Морган Гиббс-Уайт на пятой минуте точным ударом вывел «лесников» вперёд, однако на 45+2-й минуте «орлы» отыгрались: пенальти реализовал сенегальский хавбек Исмаила Сарр. Из-за удаления на 45+1-й минуте защитника Неко Уильямса «красные» доигрывали встречу в меньшинстве.