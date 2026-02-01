Футболист Макаров дебютировал за турецкий «Кайсериспор»

СТАМБУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник Денис Макаров дебютировал за «Кайсериспор» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Турции по футболу против «Галатасарая».
Макаров вышел на замену на 60-й минуте. Тогда же поле покинул российский форвард «Кайсериспора» Герман Онугха. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Галатасарая».
О переходе Макарова в «Кайсериспор» стало известно 27 января. Полузащитник подписал контракт до конца нынешнего сезона. До этого 27-летний футболист выступал за московское «Динамо».
«Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции с 49 очками. «Кайсериспор» занимает предпоследнее, 17-е место, набрав 15 очков. В следующем туре «Галатасарай» 8 февраля сыграет в гостях против «Ризеспора», «Кайсериспор» на следующий день примет «Коджаэлиспор».