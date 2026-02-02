Ругани перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину»

Ругани выступал за «Ювентус» с 2013 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка Италии. Также на правах аренды он выступал за итальянские «Эмполи», «Кальяри», французский «Ренн» и нидерландский «Аякс».