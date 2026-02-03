Ричмонд
Российский голкипер «Штурма» Худяков выбыл на несколько недель

Российский голкипер «Штурма» Худяков получил травму и выбыл на несколько недель.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков получил мышечную травму в области бедра и пропустит несколько недель, сообщается на сайте футбольной команды.

Худяков 1 февраля принял участие в матче четвертьфинала Кубка Австрии против «Альтаха», где его клуб потерпел поражение в дополнительное время со счетом 1:3.

«Эта травма очень досадна — Даниил демонстрировал выдающуюся игру в начале весны и отлично справлялся со своей ролью основного вратаря. Однако мы уверены, что он скоро снова будет готов помогать команде, а до тех пор полностью доверяем Маттео Биньетти, который в начале сезона уже показал, что абсолютно готов к своим выходам на поле», — заявил спортивный директор клуба Михаэль Паренсен.

Худякову 22 года. Он является воспитанником «Локомотива» и стал игроком «Штурма» летом 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в составе австрийского клуба восемь матчей, пропустив 15 голов.