Экс-игрок «Зенита»: «Лучшим партнером по команде был не Роналду, а Месси»

«Был ли Криштиану моим лучшим партнером? Нет. Он был вторым номером. Номер один — Лео, а номер два — Криштиану, без сомнения.



Это два очень разных игрока, но больше всего меня удивлял Лео. Мне посчастливилось играть с ними обоими, и Лео — это нечто особенное.



Криштиану всегда первым приходит в 6 утра и уходит последним. Он звезда. Он следует своему режиму, у него свои тренировки, своя физиотерапия — все, чтобы поддерживать лучшую форму», — цитирует Гарая Bolavip.