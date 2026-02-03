Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
0
:
Милан
2
Все коэффициенты
П1
24.00
X
9.00
П2
1.12
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Экс-игрок «Зенита»: «Лучшим партнером по команде был не Роналду, а Месси»

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай заявил, что лучшим игроком, с которым он выступал в одной команде, является не Криштиану Роналду, а Лионель Месси.

Источник: Getty Images

Гарай пересекся с Роналду в «Реале», а с Месси играл за сборную Аргентины.

«Был ли Криштиану моим лучшим партнером? Нет. Он был вторым номером. Номер один — Лео, а номер два — Криштиану, без сомнения.

Это два очень разных игрока, но больше всего меня удивлял Лео. Мне посчастливилось играть с ними обоими, и Лео — это нечто особенное.

Криштиану всегда первым приходит в 6 утра и уходит последним. Он звезда. Он следует своему режиму, у него свои тренировки, своя физиотерапия — все, чтобы поддерживать лучшую форму», — цитирует Гарая Bolavip.