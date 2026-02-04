«Астана» одержала первую победу в 2026 году: матч завершился пятью голами

Игра завершилась победой казахстанской команды со счётом 3:2. Голами в составе столичной команды отметились Марин Томасов, Рамазан Каримов и Арсен Ахметов, обеспечивший победный результат.

Напомним, что в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) подопечные Григория Бабаяна набрали 57 очков и завоевала серебряные медали чемпионата Казахстана. Этот товарищеский матч стал первым в 2026 году для «Астаны».