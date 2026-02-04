Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

«Астана» одержала первую победу в 2026 году: матч завершился пятью голами

Футбольный клуб «Астана» провёл товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае (ОАЭ), встретившись с клубом «Арабиан Фэлконс» из Второй лиги ОАЭ — третьего по значимости дивизиона страны, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Игра завершилась победой казахстанской команды со счётом 3:2. Голами в составе столичной команды отметились Марин Томасов, Рамазан Каримов и Арсен Ахметов, обеспечивший победный результат.
Напомним, что в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) подопечные Григория Бабаяна набрали 57 очков и завоевала серебряные медали чемпионата Казахстана. Этот товарищеский матч стал первым в 2026 году для «Астаны».