Футбольная династия: 15-летний сын Василия Березуцкого перешел в «Бетис»

Сын бывшего защитника сборной России и ЦСКА Василия Березуцкого присоединился к юношеской команде «Бетиса». 15-летний Владимир тоже играет в обороне.
Новый этап
Владимир уже получил форму нового клуба — в Сети появились соответствующие фотографии.
Ранее футболист, выступающий на позиции центрального защитника, играл за «Марбелью».
Василий Березуцкий является одним из самых титулованных российских футболистов: шестикратный чемпион России в составе ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА 2005 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. В декабре 2025 года он возглавил «Урал» в качестве главного тренера.
Династия.
Параллельно в другой ветви знаменитой футбольной семьи подрастает еще один перспективный игрок. 13-летний Григорий, сын Алексея Березуцкого, также бывшего звездного защитника ЦСКА и сборной России, выбрал для себя амплуа вратаря.
В 2024 году в интервью «Матч ТВ» Григорий объяснил свой выбор: «Сначала я играл крайним защитником. А потом по росту и всем параметрам подходил, так что поставили в ворота. Кто нравится из голкиперов? Куртуа. Акинфеев тоже нравится».