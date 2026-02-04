Футбольная династия: 15-летний сын Василия Березуцкого перешел в «Бетис»

В 2024 году в интервью «Матч ТВ» Григорий объяснил свой выбор: «Сначала я играл крайним защитником. А потом по росту и всем параметрам подходил, так что поставили в ворота. Кто нравится из голкиперов? Куртуа. Акинфеев тоже нравится».