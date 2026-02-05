Названа причина ухода лидеров из «Кайрата»

По информации ASnews.kz, чемпионы Казахстана задолго до ухода футболиста решили искать ему замену. В частности, велись переговоры с украинцем Иваном Ордецом, а затем был подписан контракт с бразильцем Лукасом Африко.
Отмечается, что в конце минувшего года «Кайрат» сократил премиальные за победу в чемпионате-2025 и выход в основной этап Лиги чемпионов. По этой причине некоторые легионеры решили уйти из команды. В их числе Сорокин, Офри Арад и Валерий Громыко, игравшие в основном составе. В поисках игровой практики «Кайрат» покинули Гиорги Зария и Юг Станоев.
Известно, что клуб на заработанные в Лиге чемпионов средства планирует построить ещё одну академию.
У Сорокина были варианты продолжения карьеры в российской премьер-лиге, однако он решил перейти в китайский «Чэнду Жунчэн». За полтора сезона в составе «Кайрата» россиянин сыграл 54 матча, забил два гола и сделал столько же ассистов.