Названа причина ухода лидеров из «Кайрата»

Отмечается, что в конце минувшего года «Кайрат» сократил премиальные за победу в чемпионате-2025 и выход в основной этап Лиги чемпионов. По этой причине некоторые легионеры решили уйти из команды. В их числе Сорокин, Офри Арад и Валерий Громыко, игравшие в основном составе. В поисках игровой практики «Кайрат» покинули Гиорги Зария и Юг Станоев.