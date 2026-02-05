Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.51
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

С «Лестера» сняли 6 очков в Чемпионшипе

«Лестер» потерял 6 очков в Чемпионшипе, сообщает The Telegraph.

Источник: Getty Images

Клуб был наказан за нарушение финансовых правил АПЛ в сезоне 2023/24. Снятие очков связано с нарушением правил прибыльности и устойчивого развития Футбольной лиги Англии (EFL) на сезон 2023/24.

«Лестер» обвинили в том, что клуб не представил годовую финансовую отчетность до крайнего срока 31 декабря, а также в несоблюдении стандарта «оказания полной, всесторонней и своевременной помощи Премьер-лиге».

Финансовые потрясения в «Лестере» привели к тому, что клуб понес общие убытки в размере более 200 миллионов фунтов стерлингов за трехлетний период, закончившийся 30 июня 2024 года. Это на 119 миллионов фунтов стерлингов больше, чем максимально допустимая сумма в 81 млн, установленная правилами PSR.

После наказания «лисы» опустились на 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. На их счету теперь 32 очка. Они находятся вне зоны вылета только благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.