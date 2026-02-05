С «Лестера» сняли 6 очков в Чемпионшипе

Клуб был наказан за нарушение финансовых правил АПЛ в сезоне 2023/24. Снятие очков связано с нарушением правил прибыльности и устойчивого развития Футбольной лиги Англии (EFL) на сезон 2023/24.
«Лестер» обвинили в том, что клуб не представил годовую финансовую отчетность до крайнего срока 31 декабря, а также в несоблюдении стандарта «оказания полной, всесторонней и своевременной помощи Премьер-лиге».
Финансовые потрясения в «Лестере» привели к тому, что клуб понес общие убытки в размере более 200 миллионов фунтов стерлингов за трехлетний период, закончившийся 30 июня 2024 года. Это на 119 миллионов фунтов стерлингов больше, чем максимально допустимая сумма в 81 млн, установленная правилами PSR.
После наказания «лисы» опустились на 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. На их счету теперь 32 очка. Они находятся вне зоны вылета только благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.