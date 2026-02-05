С «Лестера» сняли 6 очков в Чемпионшипе

Финансовые потрясения в «Лестере» привели к тому, что клуб понес общие убытки в размере более 200 миллионов фунтов стерлингов за трехлетний период, закончившийся 30 июня 2024 года. Это на 119 миллионов фунтов стерлингов больше, чем максимально допустимая сумма в 81 млн, установленная правилами PSR.