«Лидс» обыграл «Ноттингем Форест» в матче чемпионата Англии

«Лидс» победил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. «Лидс» на своем поле победил «Ноттингем Форест» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лидсе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Джейден Богл (26-я минута), Ноа Окафор (30) и Доминик Калверт-Льюин (49). У гостей отличился Лоренцо Лукка (86).

«Лидс» идет на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков. «Ноттингем Форест» (26) прервал серию из четырех матчей без поражений и идет на 17-й позиции.

В следующем матче чемпионата «Лидс» 10 февраля на выезде сыграет против лондонского «Челси», «Ноттингем Форест» днем позднее примет «Вулверхэмптон».

Лидс
3:1
Первый тайм: 2:0
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 25
6.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Элланд Роуд
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Шон Дайч
Голы
Лидс
Джейден Богл
(Илиа Груев)
26′
Ноа Окафор
(Джеймс Джастин)
30′
Доминик Калверт-Льюин
(Илиа Груев)
49′
Ноттингем Форест
Лоренцо Лукка
(Омари Хатчинсон)
86′
Составы команд
Лидс
26
Карл Дарлоу
24
Джеймс Джастин
5
Паскаль Стрейк
6
Джо Родон
3
Габриэль Гудмундссон
4
Итан Ампаду
44
Илиа Груев
9
Доминик Калверт-Льюин
2
Джейден Богл
90′
23
Себастьян Борнау
11
Брэнден Ааронсон
79′
7
Дэниэл Джеймс
19
Ноа Окафор
61′
82′
8
Шон Лонгстафф
Ноттингем Форест
27
Штефан Ортега
34
Ола Айна
4
Морату
31
Никола Миленкович
6
Ибраим Сангаре
62′
8
Эллиот Андерсон
16
Николас Домингес
54′
21
Омари Хатчинсон
7
Каллум Хадсон-Одои
67′
22
Райан Йейтс
10
Морган Гиббс-Уайт
67′
14
Дан Ндой
19
Игор Жезус
54′
20
Лоренцо Лукка
44
Зак Эбботт
76′
25
Лука Нец
Статистика
Лидс
Ноттингем Форест
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
5
6
Угловые
5
10
Фолы
9
12
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти