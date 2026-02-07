«Лидс» обыграл «Ноттингем Форест» в матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в Лидсе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Джейден Богл (26-я минута), Ноа Окафор (30) и Доминик Калверт-Льюин (49). У гостей отличился Лоренцо Лукка (86).