Ла Лига объявила о переносе матча между «Райо Вальекано» и «Овьедо»

Матч Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Овьедо» перенесли из-за плохого поля.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Испанская футбольная Ла Лига объявила на своем официальном сайте о переносе матча 23-го тура между «Райо Вальекано» и «Овьедо».

Встреча должна была пройти в субботу, 7 февраля, и начаться в 16:00 мск. Причиной переноса стало то, что футбольное поле на стадионе в Мадриде «не соответствует необходимым нормам для проведения встречи в безопасных условиях».

— «Райо Вальекано» приложил значительные усилия в течение этой недели для полной замены газона на поле, чтобы матч мог пройти в обычном режиме. Однако неблагоприятные погодные условия во время проведения этих работ, а также прогноз погоды на ближайшие часы с непрекращающимися дождями помешали газону достичь необходимого оптимального состояния, — говорится в заявлении.

