Ла Лига объявила о переносе матча между «Райо Вальекано» и «Овьедо»

— «Райо Вальекано» приложил значительные усилия в течение этой недели для полной замены газона на поле, чтобы матч мог пройти в обычном режиме. Однако неблагоприятные погодные условия во время проведения этих работ, а также прогноз погоды на ближайшие часы с непрекращающимися дождями помешали газону достичь необходимого оптимального состояния, — говорится в заявлении.