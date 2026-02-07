Ла Лига объявила о переносе матча между «Райо Вальекано» и «Овьедо»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Испанская футбольная Ла Лига объявила на своем официальном сайте о переносе матча 23-го тура между «Райо Вальекано» и «Овьедо».
Встреча должна была пройти в субботу, 7 февраля, и начаться в 16:00 мск. Причиной переноса стало то, что футбольное поле на стадионе в Мадриде «не соответствует необходимым нормам для проведения встречи в безопасных условиях».
— «Райо Вальекано» приложил значительные усилия в течение этой недели для полной замены газона на поле, чтобы матч мог пройти в обычном режиме. Однако неблагоприятные погодные условия во время проведения этих работ, а также прогноз погоды на ближайшие часы с непрекращающимися дождями помешали газону достичь необходимого оптимального состояния, — говорится в заявлении.