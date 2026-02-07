Матч «Севилья» — «Жирона» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий

Игра была запланирована на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье на 7 февраля. Начало — в 20.30 по московскому времени.
«Севилья» с 24 очками занимает 15-е место в таблице Ла лиги. «Жирона» с 25 очками — на 12-й строчке.
Матч 23-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Жироной» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий в регионе, сообщает пресс-служба андалусийцев.
