Гол Гирасси принес победу «Боруссии Д» на выезде против «Вольфсбурга»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе «Вольфсбурга» забитым мячом отметился Константинос Кулиеракис на 52-й минуте, а у дортмундской «Боруссии» отличились Юлиан Брандт (38-я) и Серу Гирасси (87-я).
На данный момент «Боруссия» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 48 очков, а «Вольфсбург» располагается на 15-й позиции с 19 очками.
Футбол, Германия, 21-й тур
7.02.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Фольксваген Арена
Главные тренеры
Паул Симонис
Нико Ковач
Голы
Вольфсбург
Константинос Кулиеракис
52′
Боруссия Д
Юлиан Брандт
38′
Серу Гирасси
87′
Составы команд
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
6
Жанюэль Белосян
3
Денис Вавро
4
Константинос Кулиеракис
24
Кристиан Эриксен
27
Максимилиан Арнольд
2
Килиан Фишер
17′
41
Ян Бюргер
11
Адам Дагим
47′
83′
32
Маттиас Сванберг
40
Кевин Паредес
64′
19
Йеспер Линдстрем
7
Кенто Сиогаи
65′
10
Ловро Майер
9
Мохамед Амура
83′
17
Дженан Пейчинович
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
51′
3
Вальдемар Антон
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
7
Джоб Беллингем
25
Никлас Зюле
88′
5
Рами Бенсебаини
26
Юлиан Рюэрсон
69′
21
Фабиу Силва
8
Феликс Нмеча
88′
6
Салих Озджан
14
Максимилиан Байер
90′
49
Лука Реджани
10
Юлиан Брандт
88′
17
Карни Чуквуэмека
Статистика
Вольфсбург
Боруссия Д
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
21
Удары в створ
2
4
Угловые
4
8
Фолы
13
10
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Тимо Герах
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти