Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
3.02
X
2.35
П2
3.55
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Брентфорд
2
Все коэффициенты
П1
12.50
X
3.70
П2
1.48
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
1
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
5.60
X
1.75
П2
3.65
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.89
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.29
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
5.01
X
3.84
П2
1.74
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.53
П2
3.88
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Гол Гирасси принес победу «Боруссии Д» на выезде против «Вольфсбурга»

Футболисты дортмундской «Боруссии» на выезде обыграли «Вольфсбург» в рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Вольфсбурга» забитым мячом отметился Константинос Кулиеракис на 52-й минуте, а у дортмундской «Боруссии» отличились Юлиан Брандт (38-я) и Серу Гирасси (87-я).

На данный момент «Боруссия» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 48 очков, а «Вольфсбург» располагается на 15-й позиции с 19 очками.

Вольфсбург
1:2
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, 21-й тур
7.02.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Фольксваген Арена
Главные тренеры
Паул Симонис
Нико Ковач
Голы
Вольфсбург
Константинос Кулиеракис
52′
Боруссия Д
Юлиан Брандт
38′
Серу Гирасси
87′
Составы команд
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
6
Жанюэль Белосян
3
Денис Вавро
4
Константинос Кулиеракис
24
Кристиан Эриксен
27
Максимилиан Арнольд
2
Килиан Фишер
17′
41
Ян Бюргер
11
Адам Дагим
47′
83′
32
Маттиас Сванберг
40
Кевин Паредес
64′
19
Йеспер Линдстрем
7
Кенто Сиогаи
65′
10
Ловро Майер
9
Мохамед Амура
83′
17
Дженан Пейчинович
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
51′
3
Вальдемар Антон
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
7
Джоб Беллингем
25
Никлас Зюле
88′
5
Рами Бенсебаини
26
Юлиан Рюэрсон
69′
21
Фабиу Силва
8
Феликс Нмеча
88′
6
Салих Озджан
14
Максимилиан Байер
90′
49
Лука Реджани
10
Юлиан Брандт
88′
17
Карни Чуквуэмека
Статистика
Вольфсбург
Боруссия Д
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
21
Удары в створ
2
4
Угловые
4
8
Фолы
13
10
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Тимо Герах
(Германия)
