Глушаков объяснил, почему в Европе мало российских футболистов

"Являются ли большие трансферные суммы за российских игроков одной из главных причин, почему нас так мало в Европе? Нет, я не думаю. Если футболист хороший, то его купят и заберут. Качество футболистов — самое главное. Большие клубы не смотрят на суммы. Это не 100 миллионов долларов или что-то сумасшедшее, это нормальные, адекватные суммы.
В Европе нужны нормальные, качественные футболисты. На них сначала надо посмотреть, чтобы их взять. А где на них смотреть? В чемпионате России? Это пока и загвоздка, наверное. Будем на международной арене — будет больше предложений, если кто-то понравится", — сказал Глушаков Metaratings.ru.
В 2025 году сборная России провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.
Команда Валерия Карпина и отечественные клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.