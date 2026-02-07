Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
3.02
X
2.35
П2
3.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Брентфорд
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.60
П2
1.48
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
1
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
5.10
X
1.75
П2
3.45
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.89
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.29
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
5.01
X
3.84
П2
1.74
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.53
П2
3.88
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Глушаков объяснил, почему в Европе мало российских футболистов

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков объяснил, почему в европейских чемпионатах играет мало российских футболистов.

Источник: Metaratings.ru

"Являются ли большие трансферные суммы за российских игроков одной из главных причин, почему нас так мало в Европе? Нет, я не думаю. Если футболист хороший, то его купят и заберут. Качество футболистов — самое главное. Большие клубы не смотрят на суммы. Это не 100 миллионов долларов или что-то сумасшедшее, это нормальные, адекватные суммы.

В Европе нужны нормальные, качественные футболисты. На них сначала надо посмотреть, чтобы их взять. А где на них смотреть? В чемпионате России? Это пока и загвоздка, наверное. Будем на международной арене — будет больше предложений, если кто-то понравится", — сказал Глушаков Metaratings.ru.

В 2025 году сборная России провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

Команда Валерия Карпина и отечественные клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше