«Ланс» обыграл «Ренн» и вышел на первую строчку в Лиге 1

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Ланса» забитыми мячами отметились Одсонн Эдуар (31-я минута), Рубен Агилар (54-я), Аллан Сен-Максимен (78-я). У «Ренна» забитым мячом отметился Эстебан Леполь (8-я).
Отметим, что у хозяев на 56-й минуте удалился Рубен Агилар.
На данный момент «Ланс» возглавляет турнирную таблицу в Лиге 1 с 49 очками, опережая «ПСЖ» на одно очко. Однако парижане имеют игру в запасе. «Ренн» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 31 очко.
Футбол, Франция, 21-й тур
7.02.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Хабиб Бейе
Голы
Ланс
Одсонн Эдуар
(Рубен Агилар)
41′
Рубен Агилар
(Флориан Товен)
54′
Аллан Сен-Максимен
(Робин Риссер)
78′
Ренн
Эстебан Леполь
(Арно Норден)
8′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
37
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
2
Рубен Агилар
32′
56′
14
Маттье Юдоль
28
Адриен Томассон
36′
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
11
Одсонн Эдуар
61′
23
Сауд Абдулхамид
8
Мамаду Сангаре
45+2′
89′
7
Флориан Сотока
10
Флориан Товен
78′
21
Амаду Айдара
22
Весли Саид
61′
9
Аллан Сен-Максимен
Ренн
50
Матис Силистри
11
Муса Аль-Таамари
21
Валентен Ронжье
45
Махди Камара
9
Эстебан Леполь
7
Бриль Эмболо
45′
48
Абдельхамид Аит Будлал
29′
36
Алиду Сейду
24
Антони Руо
64′
3
Лилиан Брассье
97
Жереми Жаке
69′
18
Махамаду Надига
70
Арно Норден
61′
64′
26
Кантен Мерлен
17
Себастьян Шиманьски
64′
10
Людовик Блас
Статистика
Ланс
Ренн
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
3
1
Угловые
4
4
Фолы
13
17
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти