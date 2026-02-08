Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.80
П2
1.30
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
2
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.81
П2
15.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Торино
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.50
П2
34.00
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.53
П2
3.88
Футбол. Испания
07.02
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

«Ланс» обыграл «Ренн» и вышел на первую строчку в Лиге 1

Футболисты «Ланса» обыграли дома «Ренн» в матче 21-го тура французской Лиги 1.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Ланса» забитыми мячами отметились Одсонн Эдуар (31-я минута), Рубен Агилар (54-я), Аллан Сен-Максимен (78-я). У «Ренна» забитым мячом отметился Эстебан Леполь (8-я).

Отметим, что у хозяев на 56-й минуте удалился Рубен Агилар.

На данный момент «Ланс» возглавляет турнирную таблицу в Лиге 1 с 49 очками, опережая «ПСЖ» на одно очко. Однако парижане имеют игру в запасе. «Ренн» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 31 очко.

Ланс
3:1
Первый тайм: 1:1
Ренн
Футбол, Франция, 21-й тур
7.02.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Хабиб Бейе
Голы
Ланс
Одсонн Эдуар
(Рубен Агилар)
41′
Рубен Агилар
(Флориан Товен)
54′
Аллан Сен-Максимен
(Робин Риссер)
78′
Ренн
Эстебан Леполь
(Арно Норден)
8′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
37
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
2
Рубен Агилар
32′
56′
14
Маттье Юдоль
28
Адриен Томассон
36′
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
11
Одсонн Эдуар
61′
23
Сауд Абдулхамид
8
Мамаду Сангаре
45+2′
89′
7
Флориан Сотока
10
Флориан Товен
78′
21
Амаду Айдара
22
Весли Саид
61′
9
Аллан Сен-Максимен
Ренн
50
Матис Силистри
11
Муса Аль-Таамари
21
Валентен Ронжье
45
Махди Камара
9
Эстебан Леполь
7
Бриль Эмболо
45′
48
Абдельхамид Аит Будлал
29′
36
Алиду Сейду
24
Антони Руо
64′
3
Лилиан Брассье
97
Жереми Жаке
69′
18
Махамаду Надига
70
Арно Норден
61′
64′
26
Кантен Мерлен
17
Себастьян Шиманьски
64′
10
Людовик Блас
Статистика
Ланс
Ренн
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
3
1
Угловые
4
4
Фолы
13
17
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти