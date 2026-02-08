«Байер» поднялся в пятерку лучших команд Бундеслиги после игры 21-го тура

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Янник Энгельхардт, гости сравняли счет благодаря автоголу Филиппа Зандера.
Одно набранное очко позволило «Байеру» подняться в топ-5 таблицы Бундеслиги, обойдя «РБ Лейпциг».
Футбол, Германия, 21-й тур
7.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Боруссия-Парк
Главные тренеры
Ойген Полански
Каспер Юльманн
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Дингерт
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти