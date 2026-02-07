Ричмонд
«Ньюкасл» проиграл «Брентфорду» и потерпел третье поражение подряд в АПЛ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. «Ньюкасл Юнайтед» уступил «Брентфорду» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Пресс-служба клуба "Брентфорд"

Встреча в Ньюкасл-апон-Тайне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых мячи забили Витали Янельт (37-я минута), Игор Тиаго (45+2, с пенальти) и Данго Уаттара (85). В составе хозяев отличились Свен Ботман (24) и Бруно Гимараэш (79, с пенальти).

«Ньюкасл» потерпел третье поражение подряд в чемпионате и с 33 очками располагается на 12-м месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Брентфорд» (39 очков) идет седьмым.

Ньюкасл Юнайтед
2:3
Первый тайм: 0:0
Брентфорд
Футбол, Англия, Тур 25
7.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Сент-Джеймс Парк
Главные тренеры
Эдди Хау
Кит Эндрюс
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти