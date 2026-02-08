Тренер «Ньюкасла» после третьего кряду поражения заявил, что не справляется

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после поражения в матче чемпионата Англии по футболу против «Брентфорда» заявил, что не справляется со своей работой.
В субботу «Ньюкасл» дома уступил «Брентфорду» со счетом 2:3 в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Хау, потерпев третье поражение подряд, занимает 12-е место в турнирной таблице.
«Очевидно, я сейчас не справляюсь со своей работой. Я злюсь на себя и виню себя, беру всю ответственность на свои плечи. Никого больше», — приводит слова Хау Sky Sports.
«Для меня это суровая реальность. Думаю, мне нужно хорошенько подумать о том, чтобы работать лучше, делать больше. Я должен брать на себя ответственность за все, что вы видите на поле. Я должен найти решения. Конечно, я также должен требовать того же от игроков», — добавил тренер.
Хау 48 лет, он возглавил «Ньюкасл» в 2021 году и выиграл с командой Кубок английской лиги. По итогам основного этапа Лиги чемпионов английский клуб занял 12-е место. Команда сыграет с азербайджанским «Карабахом» в матчах за выход в ⅛ финала.