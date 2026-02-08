Тренер «Ньюкасла» после третьего кряду поражения заявил, что не справляется

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Болонья
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.90
П2
5.60
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.42
X
2.69
П2
4.00
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.17
X
2.90
П2
2.67
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.65
П2
3.77
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.92
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.99
П2
2.03
Футбол. Испания
18:15
Атлетик
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.98
П2
5.53
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.52
П2
3.81
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.20
П2
2.19
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.28
П2
3.01
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.67
П2
1.91
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.81
П2
2.95
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.23
П2
9.00
Футбол. Италия
20:00
Сассуоло
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.89
П2
1.44
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.98
П2
6.81
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.56
П2
8.50
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.26
П2
6.33
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.45
П2
1.60
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Торино
2
П1
X
П2

Тренер «Ньюкасла» после третьего кряду поражения заявил, что не справляется

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау признал, что не справляется со своей работой.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после поражения в матче чемпионата Англии по футболу против «Брентфорда» заявил, что не справляется со своей работой.

В субботу «Ньюкасл» дома уступил «Брентфорду» со счетом 2:3 в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Хау, потерпев третье поражение подряд, занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Очевидно, я сейчас не справляюсь со своей работой. Я злюсь на себя и виню себя, беру всю ответственность на свои плечи. Никого больше», — приводит слова Хау Sky Sports.

«Для меня это суровая реальность. Думаю, мне нужно хорошенько подумать о том, чтобы работать лучше, делать больше. Я должен брать на себя ответственность за все, что вы видите на поле. Я должен найти решения. Конечно, я также должен требовать того же от игроков», — добавил тренер.

Хау 48 лет, он возглавил «Ньюкасл» в 2021 году и выиграл с командой Кубок английской лиги. По итогам основного этапа Лиги чемпионов английский клуб занял 12-е место. Команда сыграет с азербайджанским «Карабахом» в матчах за выход в ⅛ финала.