«Кристал Пэлас» одержал первую за два месяца победу в АПЛ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Брайтоне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Исмаила Сарр (61-я минута).
Лондонский клуб не выигрывал в Английской премьер-лиге (АПЛ) на протяжении девяти матчей. Предыдущую победу клуб одержал 7 декабря, обыграв на выезде «Фулхэм» (2:1).
«Кристал Пэлас» набрал 32 очка и сместил с 13-й строчки таблицы «Брайтон» (31 очко).
Футбол, Англия, Тур 25
8.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Фалмер Стэдиум
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Оливер Гласнер
Голы
Кристал Пэлас
Исмаила Сарр
(Эванн Гессан)
61′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
24
Ферди Кадиоглу
30
Паскаль Грос
22
Каору Митома
5
Льюис Данк
21
Оливье Боскальи
29
Максим Де Кейпер
71′
25
Диего Гомес
85′
53
Харри Хауэлл
71′
11
Янкуба Минте
17
Карлос Балеба
71′
18
Дэнни Уэлбек
19
Харалампос Костулас
82′
13
Джек Хиншелвуд
10
Жоржиньо Рюттер
82′
33
Мэтт О`Райли
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
8
Джефферсон Лерма
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
80′
3
Тайрик Митчелл
22
Йерген Странн Ларсен
85′
20
Адам Уортон
19
Уилл Хьюз
17′
77′
18
Даити Камада
7
Исмаила Сарр
88′
11
Бреннан Джонсон
10
Йереми Пино
56′
29
Эванн Гессан
Статистика
Брайтон
Кристал Пэлас
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
2
4
Угловые
3
4
Фолы
12
9
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти