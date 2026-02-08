«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», Диас оформил хет-трик

«Хоффенхайм» играл в меньшинстве с 17-й минуты, красную карточку получил Кевин Акпогума.
Хет-трик у мюнхенцев оформил Луис Диас. Дубль на счету Харри Кейна. Англичанин дважды отличился с пенальти. Единственный гол гостей забил Андрей Крамарич.
«Бавария» (54 очка) продолжает лидировать в Бундеслиге. «Хоффенхайм» (42 очка) идет третьим в турнирной таблице. У команды прервалась серия из пяти побед подряд.
Футбол, Германия, 21-й тур
8.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Кристиан Ильцер
Голы
Бавария
Гарри Кейн
20′
Гарри Кейн
45′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
45+2′
Луис Диас
(Майкл Олисе)
62′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Хоффенхайм
Андрей Крамарич
(Фисник Асллани)
35′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
14
Луис Диас
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
19
Альфонсо Дэйвис
80′
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
13′
63′
21
Хироки Ито
7
Серж Гнабри
63′
10
Джамал Мусиала
9
Гарри Кейн
68′
11
Николас Джексон
4
Джонатан Та
59′
63′
42
Леннарт Карл
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
34
Владимир Цоуфал
21
Альбиан Хайдари
25
Кевин Акпогума
17′
5
Озан Кабак
6
Гриша Премель
29
Базумана Туре
71′
15
Валентен Гендри
22
Александр Прасс
6′
81′
48
Лука Джурич
7
Леон Авдуллаху
44′
81′
33
Макс Моэрстедт
11
Фисник Асллани
66′
9
Ила Бебу
27
Андрей Крамарич
71′
10
Мухаммед Дамар
Статистика
Бавария
Хоффенхайм
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
27
9
Удары в створ
14
4
Угловые
8
3
Фолы
11
9
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
