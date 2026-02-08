Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
0
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
4.81
X
3.00
П2
2.20
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.69
П2
9.50
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.22
П2
6.14
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.51
X
4.59
П2
1.59
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», Диас оформил хет-трик

«Бавария» на своем поле разгромила «Хоффенхайм» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги — 5:1.

Источник: Reuters

«Хоффенхайм» играл в меньшинстве с 17-й минуты, красную карточку получил Кевин Акпогума.

Хет-трик у мюнхенцев оформил Луис Диас. Дубль на счету Харри Кейна. Англичанин дважды отличился с пенальти. Единственный гол гостей забил Андрей Крамарич.

«Бавария» (54 очка) продолжает лидировать в Бундеслиге. «Хоффенхайм» (42 очка) идет третьим в турнирной таблице. У команды прервалась серия из пяти побед подряд.

Бавария
5:1
Первый тайм: 3:1
Хоффенхайм
Футбол, Германия, 21-й тур
8.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Кристиан Ильцер
Голы
Бавария
Гарри Кейн
20′
Гарри Кейн
45′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
45+2′
Луис Диас
(Майкл Олисе)
62′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Хоффенхайм
Андрей Крамарич
(Фисник Асллани)
35′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
14
Луис Диас
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
19
Альфонсо Дэйвис
80′
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
13′
63′
21
Хироки Ито
7
Серж Гнабри
63′
10
Джамал Мусиала
9
Гарри Кейн
68′
11
Николас Джексон
4
Джонатан Та
59′
63′
42
Леннарт Карл
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
34
Владимир Цоуфал
21
Альбиан Хайдари
25
Кевин Акпогума
17′
5
Озан Кабак
6
Гриша Премель
29
Базумана Туре
71′
15
Валентен Гендри
22
Александр Прасс
6′
81′
48
Лука Джурич
7
Леон Авдуллаху
44′
81′
33
Макс Моэрстедт
11
Фисник Асллани
66′
9
Ила Бебу
27
Андрей Крамарич
71′
10
Мухаммед Дамар
Статистика
Бавария
Хоффенхайм
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
27
9
Удары в створ
14
4
Угловые
8
3
Фолы
11
9
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти