«Интер» разгромил «Сассуоло» в Серии А

В составе нерадзурри голы забили Янн Биссекк, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мануэль Аканджи и Луис Энрике. Федерико Димарко оформил ассистентский хет-трик. Хозяева поля играли в меньшинстве с 54-й минуты из-за удаления полузащитника Неманьи Матича.
Футбол, Италия, 24-й тур
8.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Мапеи - Читта-дель-Триколоре
Главные тренеры
Фабио Гроссо
Кристиан Киву
Голы
Интер
Янн Биссек
(Федерико Димарко)
11′
Маркус Тюрам
(Федерико Димарко)
28′
Лаутаро Мартинес
50′
Мануэль Аканджи
(Федерико Димарко)
54′
Луис Энрике
89′
Составы команд
Сассуоло
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
42
Кристиан Торстведт
90
Исмаэль Коне
18
Неманья Матич
54′
54′
21
Джей Идзес
80
Тарик Мухаремович
3
Джош Дойг
71′
23
Улиссес Гарсия
99
Андреа Пинамонти
71′
8
Мбала Нзола
10
Доменико Берарди
60′
25
Войо Кулибали
45
Арман Лорьенте
60′
35
Лука Липани
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
25
Мануэль Аканджи
11
Луис Энрике
32
Федерико Димарко
82′
8
Петар Сучич
95
Алессандро Бастони
64′
36
Маттео Дармиан
7
Петр Зелиньски
64′
16
Давиде Фраттези
22
Генрих Мхитарян
71′
17
Анди Диуф
10
Лаутаро Мартинес
76′
14
Анж-Йоан Бонни
9
Маркус Тюрам
76′
94
Франческо Эспозито
Статистика
Сассуоло
Интер
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
7
23
Удары в створ
2
11
Угловые
5
6
Фолы
6
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти