«Ювентус» ушел от поражения в игре с «Лацио», сравняв счет на 96-й минуте

К 47-й минуте матча «Лацио» вел со счетом 2:0 — на 45-й минуте отличился Педро, а на 47-й — Густав Исаксен. Уэстон Маккенни смог отыграть один мяч за «Юве», забив на 59-й минуте. На 90+6 минуте Пьер Калюлю сравнял счет.