«Ювентус» ушел от поражения в игре с «Лацио», сравняв счет на 96-й минуте

Встреча завершилась со счетом 2:2.
К 47-й минуте матча «Лацио» вел со счетом 2:0 — на 45-й минуте отличился Педро, а на 47-й — Густав Исаксен. Уэстон Маккенни смог отыграть один мяч за «Юве», забив на 59-й минуте. На 90+6 минуте Пьер Калюлю сравнял счет.
После этой игры «Ювентус» с 46 очками идет на 4-й строчке. «Лацио» с 33 очками идет на 8-й.
Футбол, Италия, 24-й тур
8.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Маурицио Сарри
Голы
Ювентус
Уэстон Маккенни
(Андреа Камбьясо)
59′
Пьер Калюлю
(Жереми Бога)
90+6′
Лацио
Родригес Педро
(Даниэль Мальдини)
45+2′
Густав Исаксен
(Данило Катальди)
47′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
3
Бремер
30
Джонатан Дэвид
19
Кефрен Тюрам
10
Кенан Йылдыз
8
Тен Копмейнерс
77′
6
Ллойд Келли
27
Андреа Камбьясо
77′
13
Жереми Бога
32
Хуан Кабаль
46′
11
Эдон Жегрова
5
Мануэль Локателли
83′
21
Фабио Миретти
22
Уэстон Маккенни
83′
20
Лоис Опенда
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
17
Нуну Тавареш
24
Кеннет Тэйлор
33′
32
Данило Катальди
27
Даниэль Мальдини
26
Тома Башич
46′
7
Фисайо Деле-Баширу
18
Густав Исаксен
65′
14
Тиджани Нослин
9
Родригес Педро
65′
22
Маттео Канчельери
34
Марио Хила
78′
13
Алессио Романьоли
81′
25
Оливер Провстгор
83′
4
Патрисио Габаррон
Статистика
Ювентус
Лацио
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
34
9
Удары в створ
8
2
Угловые
8
1
Фолы
10
4
Офсайды
7
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
