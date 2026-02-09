Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

«Ювентус» ушел от поражения в игре с «Лацио», сравняв счет на 96-й минуте

Сегодня в Италии состоялся матч 24-го тура Серии А, в котором «Ювентус» принимал на своем поле «Лацио».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 2:2.

К 47-й минуте матча «Лацио» вел со счетом 2:0 — на 45-й минуте отличился Педро, а на 47-й — Густав Исаксен. Уэстон Маккенни смог отыграть один мяч за «Юве», забив на 59-й минуте. На 90+6 минуте Пьер Калюлю сравнял счет.

После этой игры «Ювентус» с 46 очками идет на 4-й строчке. «Лацио» с 33 очками идет на 8-й.

Ювентус
2:2
Первый тайм: 0:1
Лацио
Футбол, Италия, 24-й тур
8.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Маурицио Сарри
Голы
Ювентус
Уэстон Маккенни
(Андреа Камбьясо)
59′
Пьер Калюлю
(Жереми Бога)
90+6′
Лацио
Родригес Педро
(Даниэль Мальдини)
45+2′
Густав Исаксен
(Данило Катальди)
47′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
3
Бремер
30
Джонатан Дэвид
19
Кефрен Тюрам
10
Кенан Йылдыз
8
Тен Копмейнерс
77′
6
Ллойд Келли
27
Андреа Камбьясо
77′
13
Жереми Бога
32
Хуан Кабаль
46′
11
Эдон Жегрова
5
Мануэль Локателли
83′
21
Фабио Миретти
22
Уэстон Маккенни
83′
20
Лоис Опенда
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
17
Нуну Тавареш
24
Кеннет Тэйлор
33′
32
Данило Катальди
27
Даниэль Мальдини
26
Тома Башич
46′
7
Фисайо Деле-Баширу
18
Густав Исаксен
65′
14
Тиджани Нослин
9
Родригес Педро
65′
22
Маттео Канчельери
34
Марио Хила
78′
13
Алессио Романьоли
81′
25
Оливер Провстгор
83′
4
Патрисио Габаррон
Статистика
Ювентус
Лацио
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
34
9
Удары в створ
8
2
Угловые
8
1
Фолы
10
4
Офсайды
7
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти