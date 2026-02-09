Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
4
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.53
П2
5.86
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.46
П2
3.00
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.59
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

«Аль-Хиляль» с Малкомом потерял очки в азиатской Лиге чемпионов

Футболисты саудовского «Аль-Хиляля» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ поделили очки в матче 7-го тура азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе.

Источник: Getty Images

Встреча в Дубае завершилась со счетом 0:0. В составе «Аль-Хиляля» на 61-й минуте на замену вышел экс-форвард «Зенита» Малком.

«Аль-Хиляль» лидирует в таблице Западного региона. В заключительном туре команда 16 февраля сыграет с «Аль-Вахдой».