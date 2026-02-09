«Аль-Хиляль» с Малкомом потерял очки в азиатской Лиге чемпионов

Встреча в Дубае завершилась со счетом 0:0. В составе «Аль-Хиляля» на 61-й минуте на замену вышел экс-форвард «Зенита» Малком.
«Аль-Хиляль» лидирует в таблице Западного региона. В заключительном туре команда 16 февраля сыграет с «Аль-Вахдой».
Футболисты саудовского «Аль-Хиляля» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ поделили очки в матче 7-го тура азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе.
