Дубль Малена принес «Роме» победу над «Кальяри» в матче Серии А

Встреча завершилась уверенной победой римского клуба — 2:0. Оба гола за римлян забил Дониелл Мален — 25-я и 65-я минуты матча.
После этой игры «Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А с 46 очками, «Кальяри» с 28 очками идет на 12-й строчке.
Футбол, Италия, 24-й тур
9.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Фабио Пизакане
Голы
Рома
Дониэлл Мален
(Джанлука Манчини)
25′
Дониэлл Мален
(Зеки Челик)
65′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
58′
87
Даниэле Гиларди
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
43
Уэсли Винисиус
61
Никколо Пизилли
14
Дониэлл Мален
84′
8
Нейл Эль-Айнауи
4
Брайан Кристанте
84′
20
Лоренцо Вентурино
18
Матиас Соуле
84′
68
Антонио Арена
7
Лоренцо Пеллегрини
57′
97
Брайан Сарагоса
82′
Кальяри
1
Элиа Каприле
15
Хуан Родригес
22
Альберто Доссена
5′
2
Марко Палестра
40′
33
Адам Оберт
8
Мишель Ндари Адопо
32
Зе Педру
87′
28
Габриэле Дзаппа
10
Джанлука Гаэтано
61′
87′
37
Яэль Трепи
4
Лука Маццителли
59′
25
Ибрагим Сулемана
9
Семих Кылычсой
73′
3
Рияд Идрисси
89′
94
Себостьяно Эспозито
73′
30
Леонардо Паволетти
Статистика
Рома
Кальяри
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
5
1
Угловые
7
1
Фолы
18
14
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти