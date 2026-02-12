Вашингтон
«Реал Сосьедад» без Захаряна добыл победу над «Атлетиком» в полуфинале Кубка Испании

Сегодня в первом матче ½ финaла Кубка Испании сезона-2025/26 «Атлетик» принимал «Реал Сосьедад».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сосьедада». На 62-й минуте матча победный гол забил Беньят Туррьентес.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустил игру в Бильбао из-за травмы.

Ответная игра состоится 4 марта.