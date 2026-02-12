Вашингтон
«Лацио» по пенальти победил «Болонью» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Лацио» по пенальти обыграл «Болонью» в четвертьфинале Кубка Италии по футболу.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Римский «Лацио» обыграл «Болонью» в четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу.

Основное время встречи, которая прошла в Болонье, завершилось со счетом 1:1. Хозяева вели после первого тайма, после того как мяч забил Сантьяго Кастро (30-я минута). «Лацио» от поражения спас Тиджани Нослин (48). В серии пенальти точнее оказались футболисты «Лацио» — 4:2.

«Болонья» — обладатель Кубка Италии сезона-2024/25.

В полуфиналах, которые будет состоять из двух матчей, «Лацио» сыграет с «Аталантой» из Бергамо, миланский «Интер» встретится с «Комо».