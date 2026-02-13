ФИФА запретила «Атлетику» регистрировать новичков до 2028 года

Санкция будет действовать три трансферных окна подряд — лето 2026-го, зиму 2027-го и лето 2027-го. Возобновить регистрацию баски смогут не раньше января 2028 года.
ФИФА пока официально не объяснила причины наказания, отметив лишь, что подобные меры применяются за «финансовые споры или регуляторные нарушения». Как сообщают испанские СМИ, в самом «Атлетике» драмы не видят: речь идет о разногласиях по правам на игрока, и клуб намерен уладить их в ближайшие часы.
«Атлетик» идет десятым в Ла лиге с 28 очками после 23 матчей, отставая от лидирующей «Барселоны» на 30 очков. 15 февраля команду ждет выезд к «Овьедо». Впереди также полуфинал Кубка Испании, где после первого матча баски уступают «Реал Сосьедад» (0:1).