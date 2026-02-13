Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.94
П2
1.36
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.30
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.09
X
4.23
П2
1.58
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.28
П2
2.67
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.95
П2
6.18
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

ФИФА запретила «Атлетику» регистрировать новичков до 2028 года

Международная федерация футбола (ФИФА) включила «Атлетик» из Бильбао в список клубов с запретом на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте организации.

Источник: AP 2024

Санкция будет действовать три трансферных окна подряд — лето 2026-го, зиму 2027-го и лето 2027-го. Возобновить регистрацию баски смогут не раньше января 2028 года.

ФИФА пока официально не объяснила причины наказания, отметив лишь, что подобные меры применяются за «финансовые споры или регуляторные нарушения». Как сообщают испанские СМИ, в самом «Атлетике» драмы не видят: речь идет о разногласиях по правам на игрока, и клуб намерен уладить их в ближайшие часы.

«Атлетик» идет десятым в Ла лиге с 28 очками после 23 матчей, отставая от лидирующей «Барселоны» на 30 очков. 15 февраля команду ждет выезд к «Овьедо». Впереди также полуфинал Кубка Испании, где после первого матча баски уступают «Реал Сосьедад» (0:1).