«Боруссия Д» благодаря дублю Гирасси разгромила «Майнц» в матче Бундеслиги

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:0.
Дублем в составе «Боруссии Д» отметился Серу Гирасси (10-я минута, 42-я). Также отличился Максимилиан Байер (15-я) и Доминик Кор забил гол в свои ворота (84-я).
На данный момент дортмундцы занимают вторую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 51 очком, отставая от «Баварии», имеющей матч в запасе, на три очка.
Футбол, Германия, 22-й тур
13.02.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Бо Хенриксен
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Юлиан Рюэрсон)
10′
Максимилиан Байер
(Юлиан Рюэрсон)
15′
Серу Гирасси
(Юлиан Рюэрсон)
42′
Доминик Кор
84′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
7
Джоб Беллингем
25
Никлас Зюле
23′
46′
49
Лука Реджани
10
Юлиан Брандт
61′
17
Карни Чуквуэмека
86′
8
Феликс Нмеча
74′
20
Марсель Забитцер
9
Серу Гирасси
74′
27
Карим Адейеми
14
Максимилиан Байер
61′
21
Фабиу Силва
90+1′
Майнц
33
Даниэль Бац
4
Штефан Пош
56′
31
Доминик Кор
21
Данни да Коста
6
Кайсю Сано
10
Надим Амири
16
Штефан Белль
27′
48
Каспер Потульски
30
Сильван Видмер
9′
61′
2
Филлипп Мвене
7
Ли Джэ Сон
60′
8
Пауль Небель
26
Силас Катомпа Мвумпа
60′
23
Шеральдо Беккер
20
Филлип Тиц
73′
44
Нельсон Вайпер
Статистика
Боруссия Д
Майнц
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
7
5
Угловые
7
2
Фолы
10
5
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Вельц
(Германия)
