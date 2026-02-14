Удивительный матч Головина: организовал два гола и за минуту заработал удаление. Зачем было аплодировать арбитру?!

Арендованный у «Сандерленда» ивуариец в этот раз играл на профильной позиции на левом фланге. То есть, в самой комфортной зоне Головина. Впрочем, Себастьен Поконьоли уже не в первый раз при расстановке 4−2−3−1 (тренер использует три схемы) доверил Александру роль «десятки», и тот провел один из лучших матчей в сезоне. «Нант», видимо, его любимый соперник. В октябре полузащитник образцово вышел на замену и обеспечил победу на «Божуар» двумя точными ударами (5:3).