Удивительный матч Головина: организовал два гола и за минуту заработал удаление. Зачем было аплодировать арбитру?!

Сенсационное поражение «ПСЖ» от «Ренна» расстроило не только парижских болельщиков. На Лазурном берегу тоже были не в восторге, так как красно-черные — прямой конкурент «Монако» за попадание в еврокубки. Перед началом тура «Ренн» замыкал шестерку счастливчиков, а, прервав серию неудач, в режиме лайв поднялся на одну строчку вверх, обойдя «Лилль».
Монегаски лишились права на ошибку, но пятница, 13-е, стала несчастливым днем не для них, а для находящегося в зоне вылета «Нанта». Какое-то время «канарейки» держались, однако они оказались слишком хрупкими и сломались после первого же гола. Ошибка на фланге закончилась прорывом Балогуна, а голкипер отбил мяч точно на ногу Адингра. Это был 500-й гол в матчах Лиги 1 на «Луи II» в эпоху Дмитрия Рыболовлева.
Арендованный у «Сандерленда» ивуариец в этот раз играл на профильной позиции на левом фланге. То есть, в самой комфортной зоне Головина. Впрочем, Себастьен Поконьоли уже не в первый раз при расстановке 4−2−3−1 (тренер использует три схемы) доверил Александру роль «десятки», и тот провел один из лучших матчей в сезоне. «Нант», видимо, его любимый соперник. В октябре полузащитник образцово вышел на замену и обеспечил победу на «Божуар» двумя точными ударами (5:3).
Теперь же за две минуты Головин оформил дубль из результативных передач. Обе были исполнены словно под копирку. «Монако» проводил быстрые встречные атаки на свободном пространстве, и наш легионер переадресовывал мяч левее, после чего Адингра и Закария били точно в угол. Головин же мог претендовать и на собственный гол, однако Адингра так хотел оформить хет-трик, что проигнорировал находившегося в отличной позиции одноклубника, а сам пробил в защитника.
Идеальную для хозяев картину первого тайма испортили два момента — травма Аклиуша, который был исключительно полезен в прессинге и развитии атак, а также ставший следствием очередной ошибки Керера пропущенный гол. Оказалось, то были мелочи, а Головин за несколько секунд испортил впечатление от своей игры, которая вполне заслуживала определения бенефис. И снова подвели эмоции!
Александр по ходу второго тайма несколько раз пытался вступить в дискуссию с арбитром, даже когда не являлся непосредственным участником эпизода. Рано или поздно это должно было привести к желтой карточке. Вот только реакция на нее получилась кошмарной. Поаплодировав повернувшемуся спиной арбитру, Головин мгновенно получил второе предупреждение и оставил «Монако» в меньшинстве почти на полчаса.
Внес свой вклад в то, что теперь монегаски наряду с «Лионом» и «Осером» являются самой недисциплинированной командой чемпионата с шестью красными карточками. Для Головина же это пятое удаление во Франции, из-за которого он в следующем туре не сыграет в гостях против сражающегося за титул «Ланса». Придется реабилитироваться в Лиге чемпионов — в дуэли с Сафоновым.
Себастьян Поконьоли
Луиш Каштру
Симон Адингра
25′
Симон Адингра
(Александр Головин)
28′
Денис Закария
(Александр Головин)
30′
Фабьен Сентонз
(Дейвер Мачадо)
45+1′
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
24
Симон Адингра
10
Александр Головин
64′
65′
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
76′
4
Йордан Тезе
82′
11
Магнес Аклиуш
43′
28
Мамаду Кулибали
45+3′
9
Фоларин Балогун
76′
14
Мика Биерет
6
Денис Закария
76′
27
Крепин Диатта
15
Ламин Камара
45+1′
62′
31
Ансу Фати
1
Антони Лопеш
6
Чидози Авазьем
87′
18
Фабьен Сентонз
27
Дейвер Мачадо
10
Матти Аблен
17
Демен Ассумани
4
Абакар Силла
46′
3
Николя Козза
2
Али Юссиф
78′
19
Юссеф Эль-Араби
13
Франсис Коклен
66′
8
Йоханн Лепено
21
Мохамед Каба
66′
28
Ибраима Сиссоко
90+1′
20
Реми Кабелла
66′
37
Иньятиус Ганаго
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
