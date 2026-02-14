Ричмонд
«Аталанта» обыграла «Лацио» и продлила серию без поражений в Серии А

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Аталанта» на выезде обыграла римский «Лацио» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Эдерсон (41-я минута, пенальти) и Никола Залевский (60).

«Аталанта» продлила серию без поражений в Серии А до восьми матчей и с 42 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии A. «Лацио» идет на восьмой строчке с 33 очками.

В следующем матче чемпионата «Лацио» 21 февраля на выезде сыграет против «Кальяри», «Аталанта» днем позднее примет «Наполи».

В другом матче дня «Фиорентина» в большинстве на выезде обыграла «Комо» — 2:1.

Лацио
0:2
Первый тайм: 0:1
Аталанта
Футбол, Италия, 25-й тур
14.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Раффаэле Палладино
Голы
Аталанта
Эдерсон
41′
Никола Залевски
(Лоренцо Бернаскони)
60′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
17
Нуну Тавареш
7
Фисайо Деле-Баширу
27
Даниэль Мальдини
25
Оливер Провстгор
24
Кеннет Тэйлор
78′
79′
22
Маттео Канчельери
32
Данило Катальди
67′
6
Никола Ровелла
18
Густав Исаксен
88′
19
Булай Диа
14
Тиджани Нослин
67′
20
Петар Ратков
34
Марио Хила
46′
4
Патрисио Габаррон
Аталанта
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
90′
90
Никола Крстович
15
Мартен де Рон
13
Эдерсон
47
Лоренцо Бернаскони
74′
42
Джорджио Скальвини
10′
47′
3
Одилон Коссуну
69
Хонест Аханор
11′
25′
23
Сеад Колашинац
77
Давиде Дзаппакоста
83′
16
Рауль Белланова
59
Никола Залевски
70′
7
Камалдин Сулемана
10
Лазар Самарджич
47′
18
Джакомо Распадори
Статистика
Лацио
Аталанта
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
18
12
Удары в створ
5
5
Угловые
5
4
Фолы
10
16
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Юан Лука Сакки
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти