«Аталанта» обыграла «Лацио» и продлила серию без поражений в Серии А

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Эдерсон (41-я минута, пенальти) и Никола Залевский (60).
«Аталанта» продлила серию без поражений в Серии А до восьми матчей и с 42 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии A. «Лацио» идет на восьмой строчке с 33 очками.
В следующем матче чемпионата «Лацио» 21 февраля на выезде сыграет против «Кальяри», «Аталанта» днем позднее примет «Наполи».
В другом матче дня «Фиорентина» в большинстве на выезде обыграла «Комо» — 2:1.
Футбол, Италия, 25-й тур
14.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Раффаэле Палладино
Голы
Аталанта
Эдерсон
41′
Никола Залевски
(Лоренцо Бернаскони)
60′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
17
Нуну Тавареш
7
Фисайо Деле-Баширу
27
Даниэль Мальдини
25
Оливер Провстгор
24
Кеннет Тэйлор
78′
79′
22
Маттео Канчельери
32
Данило Катальди
67′
6
Никола Ровелла
18
Густав Исаксен
88′
19
Булай Диа
14
Тиджани Нослин
67′
20
Петар Ратков
34
Марио Хила
46′
4
Патрисио Габаррон
Аталанта
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
90′
90
Никола Крстович
15
Мартен де Рон
13
Эдерсон
47
Лоренцо Бернаскони
74′
42
Джорджио Скальвини
10′
47′
3
Одилон Коссуну
69
Хонест Аханор
11′
25′
23
Сеад Колашинац
77
Давиде Дзаппакоста
83′
16
Рауль Белланова
59
Никола Залевски
70′
7
Камалдин Сулемана
10
Лазар Самарджич
47′
18
Джакомо Распадори
Статистика
Лацио
Аталанта
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
18
12
Удары в створ
5
5
Угловые
5
4
Фолы
10
16
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Юан Лука Сакки
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти