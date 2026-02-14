Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
0
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.61
П2
1.38
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
3
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
1.19
X
17.00
П2
39.00
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.30
П2
10.00
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Сельта
2
П1
X
П2

Дубль Тонали принес «Ньюкаслу» победу над «Астон Виллой» в Кубке Англии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Ньюкасл» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча в Бирмингеме завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе «Ньюкасла» дубль оформил Сандро Тонали (63-я, 76-я минута), также мяч забил Ник Вольтемаде (88). У «Астон Виллы» отличился Тэмми Абрахам (14), отметившийся голом впервые после возвращения в клуб в январе.

На первой компенсированной к первому тайму минуте вратарь «Астон Виллы» Марко Бизот при попытке перехватить мяч выбежал к середине поля и в подкате сбил полузащитника «Ньюкасла» Джейкоба Мерфи, за что получил прямую красную карточку.

Соперник «Ньюкасла» станет известен в результате жеребьевки. Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский «Кристал Пэлас».