Дубль Тонали принес «Ньюкаслу» победу над «Астон Виллой» в Кубке Англии

Встреча в Бирмингеме завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе «Ньюкасла» дубль оформил Сандро Тонали (63-я, 76-я минута), также мяч забил Ник Вольтемаде (88). У «Астон Виллы» отличился Тэмми Абрахам (14), отметившийся голом впервые после возвращения в клуб в январе.