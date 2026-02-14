Дубль Тонали принес «Ньюкаслу» победу над «Астон Виллой» в Кубке Англии

Встреча в Бирмингеме завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе «Ньюкасла» дубль оформил Сандро Тонали (63-я, 76-я минута), также мяч забил Ник Вольтемаде (88). У «Астон Виллы» отличился Тэмми Абрахам (14), отметившийся голом впервые после возвращения в клуб в январе.
На первой компенсированной к первому тайму минуте вратарь «Астон Виллы» Марко Бизот при попытке перехватить мяч выбежал к середине поля и в подкате сбил полузащитника «Ньюкасла» Джейкоба Мерфи, за что получил прямую красную карточку.
Соперник «Ньюкасла» станет известен в результате жеребьевки. Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский «Кристал Пэлас».