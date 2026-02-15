«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Реалу» в матче Ла Лиги, пропустив четыре гола

Игра завершилась со счетом 4:1. В составе мадридского клуба дубль оформил нападающий Винисиус Жуниор, записавший на свой счет два гола с пенальти, по разу отличились форвард Гонсало Гарсия и полузащитник Федерико Вальверде. За команду из Сан-Себастьяна забил нападающий Микель Оярсабаль, реализовав 11-метровый удар.