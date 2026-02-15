Ричмонд
«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Реалу» в матче Ла Лиги, пропустив четыре гола

«Реал» на своем поле одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Источник: Getty Images

Игра завершилась со счетом 4:1. В составе мадридского клуба дубль оформил нападающий Винисиус Жуниор, записавший на свой счет два гола с пенальти, по разу отличились форвард Гонсало Гарсия и полузащитник Федерико Вальверде. За команду из Сан-Себастьяна забил нападающий Микель Оярсабаль, реализовав 11-метровый удар.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян участия в матче не принимал, так как только на этой неделе вернулся в общую группу после травмы.

«Реал» набрал 60 очков и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, обойдя «Барселону» на 2 очка. «Сосьедад» с 31 очком занимает 8-е место.

Реал
4:1
Первый тайм: 3:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 24-й тур
14.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Пеллегрино Матараццо
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Трент Александр-Арнолд)
5′
Винисиус Жуниор
25′
Федерико Вальверде
(Альваро Каррерас)
31′
Винисиус Жуниор
48′
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
21′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
24
Дин Хейсен
20′
15
Арда Гюлер
16
Гонсало Гарсия
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
60′
2
Даниэль Карвахаль
8
Федерико Вальверде
73′
19
Дани Себальос
6
Эдуардо Камавинга
73′
21
Браим Диас
22
Антонио Рюдигер
60′
4
Давид Алаба
14
Орельен Тшуамени
79′
28
Хорхе Сестеро
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
3
Айен Муньос
18
Карлос Солер
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
4
Хон Горротчатеги
15
Пабло Марин
73′
43
Дани Диас
22
Уэсли
46′
11
Гонсалу Гедеш
10
Микель Ойярсабаль
60′
8
Беньят Туррьентес
90+2′
12
Янхель Эррера
60′
9
Орри Стейнд Оскарссон
Статистика
Реал
Реал Сосьедад
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
3
Угловые
4
6
Фолы
10
9
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти