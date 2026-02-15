Ричмонд
Арбелоа про 4:1 с «Сосьедадом»: «Реал» хотел доминировать на половине соперника, помня о его контратаках. Знали, что будет тяжело, но все реализовали"

Альваро Арбелоа прокомментировал победу «Реала» над «Сосьедадом» (4:1) в Ла Лиге.

Источник: Спортс"

"Знали, что матч будет тяжелым, но мы отлично тренировались в течение недели, и это проявилось на поле. Мы знали, что соперник будет агрессивен, будет высоко прессинговать, знали, что иной раз он способен опуститься глубже и контратаковать. Мы знали, что он способен быстро убегать в контратаки, и хотели доминировать на его половине поля, защищаться и прессинговать при необходимости, и все это мы успешно реализовали.

Мы все еще помним [предыдущую] игру [с «Бенфикой»] и знаем, насколько трудно нам придется. Учитывая агрессивность команд Моуринью, «Бенфики», мы должны сосредоточиться на том, чтобы провести хороший матч, не думая об ответной игре«, — сказал главный тренер “Реала” в интервью клубному каналу.

Реал
4:1
Первый тайм: 3:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 24-й тур
14.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Пеллегрино Матараццо
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Трент Александр-Арнолд)
5′
Винисиус Жуниор
25′
Федерико Вальверде
(Альваро Каррерас)
31′
Винисиус Жуниор
48′
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
21′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
24
Дин Хейсен
20′
15
Арда Гюлер
16
Гонсало Гарсия
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
60′
2
Даниэль Карвахаль
8
Федерико Вальверде
73′
19
Дани Себальос
6
Эдуардо Камавинга
73′
21
Браим Диас
22
Антонио Рюдигер
60′
4
Давид Алаба
14
Орельен Тшуамени
79′
28
Хорхе Сестеро
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
3
Айен Муньос
18
Карлос Солер
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
4
Хон Горротчатеги
15
Пабло Марин
73′
43
Дани Диас
22
Уэсли
46′
11
Гонсалу Гедеш
10
Микель Ойярсабаль
60′
8
Беньят Туррьентес
90+2′
12
Янхель Эррера
60′
9
Орри Стейнд Оскарссон
Статистика
Реал
Реал Сосьедад
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
3
Угловые
4
6
Фолы
10
9
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти