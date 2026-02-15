Арбелоа про 4:1 с «Сосьедадом»: «Реал» хотел доминировать на половине соперника, помня о его контратаках. Знали, что будет тяжело, но все реализовали"

"Знали, что матч будет тяжелым, но мы отлично тренировались в течение недели, и это проявилось на поле. Мы знали, что соперник будет агрессивен, будет высоко прессинговать, знали, что иной раз он способен опуститься глубже и контратаковать. Мы знали, что он способен быстро убегать в контратаки, и хотели доминировать на его половине поля, защищаться и прессинговать при необходимости, и все это мы успешно реализовали.
Мы все еще помним [предыдущую] игру [с «Бенфикой»] и знаем, насколько трудно нам придется. Учитывая агрессивность команд Моуринью, «Бенфики», мы должны сосредоточиться на том, чтобы провести хороший матч, не думая об ответной игре«, — сказал главный тренер “Реала” в интервью клубному каналу.
Альваро Арбелоа
Пеллегрино Матараццо
Гонсало Гарсия
(Трент Александр-Арнолд)
5′
Винисиус Жуниор
25′
Федерико Вальверде
(Альваро Каррерас)
31′
Винисиус Жуниор
48′
Микель Ойярсабаль
21′
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
24
Дин Хейсен
20′
15
Арда Гюлер
16
Гонсало Гарсия
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
60′
2
Даниэль Карвахаль
8
Федерико Вальверде
73′
19
Дани Себальос
6
Эдуардо Камавинга
73′
21
Браим Диас
22
Антонио Рюдигер
60′
4
Давид Алаба
14
Орельен Тшуамени
79′
28
Хорхе Сестеро
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
3
Айен Муньос
18
Карлос Солер
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
4
Хон Горротчатеги
15
Пабло Марин
73′
43
Дани Диас
22
Уэсли
46′
11
Гонсалу Гедеш
10
Микель Ойярсабаль
60′
8
Беньят Туррьентес
90+2′
12
Янхель Эррера
60′
9
Орри Стейнд Оскарссон
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
