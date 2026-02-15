Слот о 3:0 с «Брайтоном»: «Игра более равная, чем показывает счет. Сегодня была возможность прессинговать, что в других матчах невозможно. АПЛ — не про розыгрыши, а про стандарты»

Я бы почти сказал, что Кубок Англии так же сложен, как Лига чемпионов, потому что в нем играют практически те же команды. Все решают мелочи, но справедливо отметить, что за последние пару месяцев команда серьезно прибавила. Нам было сложно поддерживать одинаковую интенсивность, но сейчас она на гораздо более высоком уровне. Игроки адаптировались, и команда выглядит более физически готовой. Раньше не всегда казалось, что мы можем конкурировать, но теперь видно, на что способна эта команда.