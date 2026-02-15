Слот о 3:0 с «Брайтоном»: «Игра более равная, чем показывает счет. Сегодня была возможность прессинговать, что в других матчах невозможно. АПЛ — не про розыгрыши, а про стандарты»

Нидерландца спросили о главном, по его мнению, моменте матча.
"Наверное, это голы, особенно второй. Это был особенный мяч. Он придал нам уверенности, и я должен отметить великолепный сейв Алиссона. Счет 3:0 выглядит как уверенная победа, но игра была более равной, чем показывает результат.
Сегодня также была возможность активно прессинговать. Во многих матчах этого сезона это было невозможно из-за стиля игры соперников. Современная Премьер-лига — это уже не столько про розыгрыш мяча от обороны, сколько про стандарты. Стиль игры команд по всей лиге заметно изменился".
О Мохамеде Салахе
«Следующий шаг — забить правой ногой. Приятно видеть, что он забивает, в последних матчах он действовал очень активно. Он много работает и без мяча. Именно это он делал в матчах с “Сити”, “Сандерлендом” и сегодня.
Я бы почти сказал, что Кубок Англии так же сложен, как Лига чемпионов, потому что в нем играют практически те же команды. Все решают мелочи, но справедливо отметить, что за последние пару месяцев команда серьезно прибавила. Нам было сложно поддерживать одинаковую интенсивность, но сейчас она на гораздо более высоком уровне. Игроки адаптировались, и команда выглядит более физически готовой. Раньше не всегда казалось, что мы можем конкурировать, но теперь видно, на что способна эта команда.
Эти игроки молоды. Большинство из них — хотя и не все. Многие новички — молодые футболисты. Им нужно адаптироваться к новой стране, новой лиге и более высокой интенсивности игры. Доминик Собослаи — идеальный пример, если посмотреть на его последние два с половиной года после перехода из Бундеслиги", — сказал Слот в интервью TNT Sports.