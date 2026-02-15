Ричмонд
Спаллетти высказывал недовольство судье в перерыве матча с «Интером», тренер «Юве» оттащил разгневанного гендиректора Комолли в тоннель. Кьеллини кричал: «Такого не может быть»

«Ювентус» уступил «Интеру» в 25-м туре Серии А (2:3).

Источник: Спортс"

В первом тайме туринцы остались в меньшинстве после удаления Пьера Калулу из-за перебора карточке. Вторую желтую защитник получил после симуляции Аллесандро Бастони.

В перерыве завязался эмоциональный разговор между представителями «Ювентуса» и судейской бригадой. На лестнице, ведущей в подтрибунные помещения стадиона «Сан-Сиро», главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти яростно высказывал недовольство главному арбитру Федерико Ла Пенне.

В это момент, из-за спины итальянца появился разгневанный гендиректор клуба Дамьен Комолли. Спаллетти пришлось отталкивать главу клуба подальше от судьи.

Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини также кричал арбитру, размахивая руками: «Так нельзя делать. Такого не может быть, не может быть, не может быть, не может быть, такого в мире не бывает». Экс-защитника «Юве» также увели в тоннель.

Ла Пенна никак не реагировал на обвинения и жестом призывал всех отправиться в раздевалки.

Интер
3:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Италия, 25-й тур
14.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Лучано Спаллетти
Голы
Интер
Андреа Камбьясо
17′
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
76′
Петр Зелиньски
(Янн Биссек)
90′
Ювентус
Андреа Камбьясо
(Уэстон Маккенни)
26′
Мануэль Локателли
(Уэстон Маккенни)
83′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
25
Мануэль Аканджи
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
90+1′
10
Лаутаро Мартинес
95
Алессандро Бастони
9′
46′
30
Карлос Аугусту
11
Луис Энрике
66′
94
Франческо Эспозито
23
Николо Барелла
53′
54′
20
Хакан Чалханоглу
79′
8
Петар Сучич
67′
17
Анди Диуф
9
Маркус Тюрам
86′
14
Анж-Йоан Бонни
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
32′
42′
22
Уэстон Маккенни
3
Бремер
6
Ллойд Келли
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
78′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
46′
2
Эмиль Хольм
10
Кенан Йылдыз
75′
13
Жереми Бога
30
Джонатан Дэвид
61′
32
Хуан Кабаль
21
Фабио Миретти
61′
8
Тен Копмейнерс
Статистика
Интер
Ювентус
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
9
8
Угловые
4
1
Фолы
15
7
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти