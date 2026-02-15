Спаллетти высказывал недовольство судье в перерыве матча с «Интером», тренер «Юве» оттащил разгневанного гендиректора Комолли в тоннель. Кьеллини кричал: «Такого не может быть»

В первом тайме туринцы остались в меньшинстве после удаления Пьера Калулу из-за перебора карточке. Вторую желтую защитник получил после симуляции Аллесандро Бастони.
В перерыве завязался эмоциональный разговор между представителями «Ювентуса» и судейской бригадой. На лестнице, ведущей в подтрибунные помещения стадиона «Сан-Сиро», главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти яростно высказывал недовольство главному арбитру Федерико Ла Пенне.
В это момент, из-за спины итальянца появился разгневанный гендиректор клуба Дамьен Комолли. Спаллетти пришлось отталкивать главу клуба подальше от судьи.
Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини также кричал арбитру, размахивая руками: «Так нельзя делать. Такого не может быть, не может быть, не может быть, не может быть, такого в мире не бывает». Экс-защитника «Юве» также увели в тоннель.
Ла Пенна никак не реагировал на обвинения и жестом призывал всех отправиться в раздевалки.
Кристиан Киву
Лучано Спаллетти
Андреа Камбьясо
17′
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
76′
Петр Зелиньски
(Янн Биссек)
90′
Андреа Камбьясо
(Уэстон Маккенни)
26′
Мануэль Локателли
(Уэстон Маккенни)
83′
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
25
Мануэль Аканджи
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
90+1′
10
Лаутаро Мартинес
95
Алессандро Бастони
9′
46′
30
Карлос Аугусту
11
Луис Энрике
66′
94
Франческо Эспозито
23
Николо Барелла
53′
54′
20
Хакан Чалханоглу
79′
8
Петар Сучич
67′
17
Анди Диуф
9
Маркус Тюрам
86′
14
Анж-Йоан Бонни
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
32′
42′
22
Уэстон Маккенни
3
Бремер
6
Ллойд Келли
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
78′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
46′
2
Эмиль Хольм
10
Кенан Йылдыз
75′
13
Жереми Бога
30
Джонатан Дэвид
61′
32
Хуан Кабаль
21
Фабио Миретти
61′
8
Тен Копмейнерс
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти