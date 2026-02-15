Тренер «Реал Сосьедад» Матараццо — о двух пенальти на Винисиусе: «Игрок искал контракт и в обоих случаях он был»

11-метровые удары на 25-й и 48-й минутах реализовал Винисиус Жуниор, который сам их и заработал.
«В обоих случаях контакт был, поэтому у ВАР не было оснований для отмены решений. Да, игрок искал контакт, чтобы получить преимущество, но ситуация два в одного отчасти создавалась на блокирование его рывка на левом фланге. Идея заключалась в том, чтобы помешать ему двигаться вперед, но в обоих случаях не получилось», — цитирует тренера As.
Футбол, Испания, 24-й тур
14.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Пеллегрино Матараццо
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Трент Александр-Арнолд)
5′
Винисиус Жуниор
25′
Федерико Вальверде
(Альваро Каррерас)
31′
Винисиус Жуниор
48′
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
21′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
24
Дин Хейсен
20′
15
Арда Гюлер
16
Гонсало Гарсия
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
60′
2
Даниэль Карвахаль
8
Федерико Вальверде
73′
19
Дани Себальос
6
Эдуардо Камавинга
73′
21
Браим Диас
22
Антонио Рюдигер
60′
4
Давид Алаба
14
Орельен Тшуамени
79′
28
Хорхе Сестеро
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
3
Айен Муньос
18
Карлос Солер
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
4
Хон Горротчатеги
15
Пабло Марин
73′
43
Дани Диас
22
Уэсли
46′
11
Гонсалу Гедеш
10
Микель Ойярсабаль
60′
8
Беньят Туррьентес
90+2′
12
Янхель Эррера
60′
9
Орри Стейнд Оскарссон
Статистика
Реал
Реал Сосьедад
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
3
Угловые
4
6
Фолы
10
9
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти