Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Удинезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.95
П2
3.12
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.16
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.99
П2
2.57
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.00
П2
3.60
Футбол. Франция
17:00
Гавр
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.21
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.83
П2
4.20
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.73
П2
1.85
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.31
П2
4.50
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Осер
П1
X
П2
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.11
П2
6.22
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.18
П2
2.55
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.85
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ланс
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Алавес
1
П1
X
П2

Тренер «Реал Сосьедад» Матараццо — о двух пенальти на Винисиусе: «Игрок искал контракт и в обоих случаях он был»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо согласен с двумя назначенными пенальти в матче с «Реалом» (1:4) в матче 24-го тура Ла лиги.

11-метровые удары на 25-й и 48-й минутах реализовал Винисиус Жуниор, который сам их и заработал.

«В обоих случаях контакт был, поэтому у ВАР не было оснований для отмены решений. Да, игрок искал контакт, чтобы получить преимущество, но ситуация два в одного отчасти создавалась на блокирование его рывка на левом фланге. Идея заключалась в том, чтобы помешать ему двигаться вперед, но в обоих случаях не получилось», — цитирует тренера As.

Реал
4:1
Первый тайм: 3:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 24-й тур
14.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Пеллегрино Матараццо
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Трент Александр-Арнолд)
5′
Винисиус Жуниор
25′
Федерико Вальверде
(Альваро Каррерас)
31′
Винисиус Жуниор
48′
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
21′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
24
Дин Хейсен
20′
15
Арда Гюлер
16
Гонсало Гарсия
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
60′
2
Даниэль Карвахаль
8
Федерико Вальверде
73′
19
Дани Себальос
6
Эдуардо Камавинга
73′
21
Браим Диас
22
Антонио Рюдигер
60′
4
Давид Алаба
14
Орельен Тшуамени
79′
28
Хорхе Сестеро
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
3
Айен Муньос
18
Карлос Солер
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
4
Хон Горротчатеги
15
Пабло Марин
73′
43
Дани Диас
22
Уэсли
46′
11
Гонсалу Гедеш
10
Микель Ойярсабаль
60′
8
Беньят Туррьентес
90+2′
12
Янхель Эррера
60′
9
Орри Стейнд Оскарссон
Статистика
Реал
Реал Сосьедад
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
3
Угловые
4
6
Фолы
10
9
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти