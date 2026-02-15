Перейра стал четвертым тренером «Ноттингем Форест» в текущем сезоне

Перейра в ноябре был уволен из «Вулверхэмптона» после 11 месяцев работы. «Лесники» с 27 очками идут на 17-м месте в таблице Английской премьер-лиги. В четверг они на выезде сыграют со стамбульским «Фенербахче» в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги Европы.