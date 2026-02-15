Ричмонд
Перейра стал четвертым тренером «Ноттингем Форест» в текущем сезоне

Перейра стал четвертым тренером английского «Ноттингем Форест» в текущем сезоне.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» на своем сайте объявил о назначении Витора Перейры на пост главного тренера.

Сообщается, что 57-летний португальский специалист подписал контракт на 18 месяцев. Он сменит на этом посту Шона Дайча и станет четвертым тренером «Ноттингем Форест» в текущем сезоне. Также осенью 2025 года команду тренировали Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.

Перейра в ноябре был уволен из «Вулверхэмптона» после 11 месяцев работы. «Лесники» с 27 очками идут на 17-м месте в таблице Английской премьер-лиги. В четверг они на выезде сыграют со стамбульским «Фенербахче» в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги Европы.