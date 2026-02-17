Украинский клуб уволил футболиста, ударившего сотрудника военкомата

На кадрах видно, как Колесник пытается защитить мужчину, которого представители ТЦК затаскивают в машину. Одному из сотрудников футболист нанес удар кулаком в лицо. Спортсмен сам разместил видео конфликта в соцсетях. Через некоторое время видео было удалено.