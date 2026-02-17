Украинский клуб уволил футболиста, ударившего сотрудника военкомата

На кадрах видно, как Колесник пытается защитить мужчину, которого представители ТЦК затаскивают в машину. Одному из сотрудников футболист нанес удар кулаком в лицо. Спортсмен сам разместил видео конфликта в соцсетях. Через некоторое время видео было удалено.
«В настоящий момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня будет уволен из команды “Колос-2”, — говорится в заявлении клуба в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Колеснику 24 года. “Колос-2” выступает во Второй лиге чемпионата Украины.