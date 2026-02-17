Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.37
П2
3.27
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Украинский клуб уволил футболиста, ударившего сотрудника военкомата

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинский «Колос» уволил футболиста Даниила Колесника после публикации видео, на котором тот ударил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК).

Источник: сайт ФК "Колос"

На кадрах видно, как Колесник пытается защитить мужчину, которого представители ТЦК затаскивают в машину. Одному из сотрудников футболист нанес удар кулаком в лицо. Спортсмен сам разместил видео конфликта в соцсетях. Через некоторое время видео было удалено.

«В настоящий момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня будет уволен из команды “Колос-2”, — говорится в заявлении клуба в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Колеснику 24 года. “Колос-2” выступает во Второй лиге чемпионата Украины.