Вингер «Црвены звезды» Радонич отстранён Станковичем от участия в матчах

Цвета «красно-белых» Радонич защищает с сентября 2024 года, перейдя из «Торино» и имея контракт до конца июня 2026 года. В сезоне-2025/2026 вингер успел провести десять матчей в Суперлиге Сербии, забив два мяча, а также пять встреч в Лиге Европы УЕФА. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Радонича в 2,5 миллиона евро.