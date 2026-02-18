Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.86
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.25
П2
3.25
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.05
П2
1.28
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Вингер «Црвены звезды» Радонич отстранён Станковичем от участия в матчах

Пресс-служба клуба Суперлиги Сербии по футболу «Црвена звезда» сообщила об отстранении вингера «народной команды» и сборной страны Неманьи Радонича от участия в матчах за непрофессиональное и безответственное поведение.

Источник: Metaratings.ru

По имеющейся информации, 30-летний Радонич, который отметил свой день рождения 15 февраля, попросил главного тренера «звездашей» Деяна Станковича тренироваться на следующий день с меньшей интенсивностью, однако получил отказ. 17 февраля полузащитник не явился на тренировочное занятие основной команды «Звезды», сообщив врачу о боли в животе. После Станкович сообщил руководству белградцев, что принял решение отстранить Радонича.

По сообщению сайта «Црвены звезды», вингер отстранён от участия в официальных матчах и выведен из состава первой команды «до дальнейшего уведомления».

Цвета «красно-белых» Радонич защищает с сентября 2024 года, перейдя из «Торино» и имея контракт до конца июня 2026 года. В сезоне-2025/2026 вингер успел провести десять матчей в Суперлиге Сербии, забив два мяча, а также пять встреч в Лиге Европы УЕФА. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Радонича в 2,5 миллиона евро.