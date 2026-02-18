Вингер «Црвены звезды» Радонич отстранён Станковичем от участия в матчах

По имеющейся информации, 30-летний Радонич, который отметил свой день рождения 15 февраля, попросил главного тренера «звездашей» Деяна Станковича тренироваться на следующий день с меньшей интенсивностью, однако получил отказ. 17 февраля полузащитник не явился на тренировочное занятие основной команды «Звезды», сообщив врачу о боли в животе. После Станкович сообщил руководству белградцев, что принял решение отстранить Радонича.
По сообщению сайта «Црвены звезды», вингер отстранён от участия в официальных матчах и выведен из состава первой команды «до дальнейшего уведомления».
Цвета «красно-белых» Радонич защищает с сентября 2024 года, перейдя из «Торино» и имея контракт до конца июня 2026 года. В сезоне-2025/2026 вингер успел провести десять матчей в Суперлиге Сербии, забив два мяча, а также пять встреч в Лиге Европы УЕФА. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Радонича в 2,5 миллиона евро.