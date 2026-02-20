Ричмонд
Лучший бомбардир КПЛ перешел из «Астаны» в российский клуб

Албанский полузащитник Назми Грипши пополнил состав российского «Рубина», передает NUR.KZ со ссылкой на заявление казанского футбольного клуба.

Источник: пресс-служба ФК "Астана"

28-летний игрок подписал контракт с «Рубином» до конца сезона 2028/29. За новую команду он будет выступать под № 11.

Официальные финансовые подробности сделки не разглашаются. По данным портала Transfermarkt, переход Грипши из «Астаны» обошелся «Рубину» в 390 тысяч евро. Рыночная стоимость албанца оценивается в 1,5 млн евро.

В прошлом сезоне КПЛ Грипши забил 16 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. За «Астану» он выступал с лета 2024 года. Суммарно за столичный клуб провел 53 матча, отметился 25 голами и 12 результативными передачами.

Ранее Грипши также играл в Албании за «Теуту» и «Скендербеу» и в Косово за «Балкани». За национальную сборную он провел один матч — в октябре прошлого года.