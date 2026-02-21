У Дембеле выявлены проблемы с икроножной мышцей

«ПСЖ» перед матчем 23-го тура Лиги 1 против «Метца» опубликовал на официальном сайте медицинскую справку по игрокам.
Нападающий Усман Дембеле, который был заменен в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (3:2) во вторник, испытывает проблемы с левой икроножной мышцей и в ближайшие несколько дней будет тренироваться в зале.
Полузащитник Фабиан Руис возобновил индивидуальные тренировки, а Сенни Маюлу и Квентен Нджанту продолжают проходить лечение.
Матч «ПСЖ» — «Метц» пройдет в субботу, 21 февраля. Начало — 23:05 по московскому времени.