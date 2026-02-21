«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Овьедо» в матче Ла Лиги. Захарян вышел на поле во втором тайме

Встреча завершилась ничьей — 3:3.
Федерико Виньяс оформил дубль к 52-й минуте. «Реал Сосьедад» ответил тремя забитыми голами. Дублем отличился Орри Оускарссон — 64-я и 90-я минуты, еще гол на свой счет записал Дуе Чалета-Цар — 87-я минут. На 90+3 минуте Эрик Байи спас «Овьедо» от поражения, сравняв счет.
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 77-й минуте.
Футбол, Испания, 25-й тур
21.02.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Аноэта
Главные тренеры
Пеллегрино Матараццо
Луис Каррион
Голы
Реал Сосьедад
Орри Стейнд Оскарссон
(Серхио Гомес)
64′
Дуйе Чалета-Цар
87′
Орри Стейнд Оскарссон
(Гонсалу Гедеш)
90′
Овьедо
Федерико Виньяс
(Хайссем Хассан)
50′
Федерико Виньяс
52′
Эрик Байи
(Санти Касорла)
90+2′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
32′
11
Гонсалу Гедеш
23
Брайс Мендес
81′
10
Микель Ойярсабаль
31
Хон Мартин
16
Дуйе Чалета-Цар
2
Хон Арамбуру
53′
20
Альваро Одриосола
56′
6
Ариц Элустондо
15
Пабло Марин
53′
9
Орри Стейнд Оскарссон
4
Хон Горротчатеги
77′
21
Арсен Захарян
8
Беньят Туррьентес
46′
12
Янхель Эррера
Овьедо
13
Аарон Эскандель
22
Начо Видаль
25
Хави Лопес
7
Ильяс Шайра
2
Эрик Байи
16
Давид Карму
10
Хайссем Хассан
76′
8
Санти Касорла
5
Альберто Рейна
76′
20
Леандер Дендонкер
9
Федерико Виньяс
84′
17
Тьяго Борбас
6
Кваси Сибо
70′
76′
15
Тьяго Фернандес
23
Николас Фонсека
90′
19
Алекс Форес
Статистика
Реал Сосьедад
Овьедо
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
7
6
Угловые
7
6
Фолы
13
16
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти