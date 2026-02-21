«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Овьедо» в матче Ла Лиги. Захарян вышел на поле во втором тайме

Федерико Виньяс оформил дубль к 52-й минуте. «Реал Сосьедад» ответил тремя забитыми голами. Дублем отличился Орри Оускарссон — 64-я и 90-я минуты, еще гол на свой счет записал Дуе Чалета-Цар — 87-я минут. На 90+3 минуте Эрик Байи спас «Овьедо» от поражения, сравняв счет.