«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Овьедо» в матче Ла Лиги. Захарян вышел на поле во втором тайме

Сегодня, 21 февраля, состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Овьедо».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась ничьей — 3:3.

Федерико Виньяс оформил дубль к 52-й минуте. «Реал Сосьедад» ответил тремя забитыми голами. Дублем отличился Орри Оускарссон — 64-я и 90-я минуты, еще гол на свой счет записал Дуе Чалета-Цар — 87-я минут. На 90+3 минуте Эрик Байи спас «Овьедо» от поражения, сравняв счет.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 77-й минуте.

Реал Сосьедад
3:3
Первый тайм: 0:0
Овьедо
Футбол, Испания, 25-й тур
21.02.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Аноэта
Главные тренеры
Пеллегрино Матараццо
Луис Каррион
Голы
Реал Сосьедад
Орри Стейнд Оскарссон
(Серхио Гомес)
64′
Дуйе Чалета-Цар
87′
Орри Стейнд Оскарссон
(Гонсалу Гедеш)
90′
Овьедо
Федерико Виньяс
(Хайссем Хассан)
50′
Федерико Виньяс
52′
Эрик Байи
(Санти Касорла)
90+2′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
32′
11
Гонсалу Гедеш
23
Брайс Мендес
81′
10
Микель Ойярсабаль
31
Хон Мартин
16
Дуйе Чалета-Цар
2
Хон Арамбуру
53′
20
Альваро Одриосола
56′
6
Ариц Элустондо
15
Пабло Марин
53′
9
Орри Стейнд Оскарссон
4
Хон Горротчатеги
77′
21
Арсен Захарян
8
Беньят Туррьентес
46′
12
Янхель Эррера
Овьедо
13
Аарон Эскандель
22
Начо Видаль
25
Хави Лопес
7
Ильяс Шайра
2
Эрик Байи
16
Давид Карму
10
Хайссем Хассан
76′
8
Санти Касорла
5
Альберто Рейна
76′
20
Леандер Дендонкер
9
Федерико Виньяс
84′
17
Тьяго Борбас
6
Кваси Сибо
70′
76′
15
Тьяго Фернандес
23
Николас Фонсека
90′
19
Алекс Форес
Статистика
Реал Сосьедад
Овьедо
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
7
6
Угловые
7
6
Фолы
13
16
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти