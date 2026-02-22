Выступающий в Лиге 1 «Париж» объявил об отставке тренера команды

«Стефан Жийи останется в памяти всех, кто любит этот клуб, того, кто позволил ему вернуться в Лигу 1, спустя почти полвека после того, как команда ее покинула. Его пребывание в клубе ознаменовалось выдающейся профессиональной добросовестностью, упорным трудом, преданностью и добротой, которые все ценят. Я уверен, что его талант и навыки продолжат проявляться на самом высоком уровне», — заявил президент клуба Пьер Ферраччи.