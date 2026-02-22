Ричмонд
Выступающий в Лиге 1 «Париж» объявил об отставке тренера команды

Выступающий в Лиге 1 «Париж» объявил об отставке тренера команды Жийи.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Выступающий в высшем дивизионе чемпионата Франции футбольный клуб «Париж» на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Стефана Жийи.

Жийи 51 год. Он занимал свой пост с лета 2023 года, под его руководством клуб пробился в Лигу 1.

«Стефан Жийи останется в памяти всех, кто любит этот клуб, того, кто позволил ему вернуться в Лигу 1, спустя почти полвека после того, как команда ее покинула. Его пребывание в клубе ознаменовалось выдающейся профессиональной добросовестностью, упорным трудом, преданностью и добротой, которые все ценят. Я уверен, что его талант и навыки продолжат проявляться на самом высоком уровне», — заявил президент клуба Пьер Ферраччи.

«Париж» был первым клубом в карьере, где Жийи работал в должности главного тренера. До этого специалист занимал посты ассистентов тренера в сборной Марокко, «Парижа», сборной Боснии и Герцеговины, а также французских «Сошо» и «Гренобле».

«Париж» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, набрав 23 очка. Команда выиграла пять матчей в текущем сезоне за 23 сыгранных тура.