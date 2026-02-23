L'Equipe: Шевалье рискует потерять место в заявке сборной Франции на ЧМ-2026

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье рискует потерять место в заявке сборной Франции на чемпионат мира-2026, сообщает L'Equipe.
По данным источника, 24-летний голкипер больше не является неоспоримым первым номером в парижской команде, а его игровое время резко сократилось. Начиная с 1 февраля во всех матчах «ПСЖ» в основе выходил россиянин Матвей Сафонов.
Главный тренер парижан Луис Энрике 21 февраля вновь выпустил Сафонова в матче Лиги 1 против «Метца», оставив Шевалье в запасе. Ситуация вызвала беспокойство в тренерском штабе сборной Франции.
По данным издания, если Шевалье не изменит ситуацию, его шансы на попадание в мартовскую заявку на сборы в США минимальны. Также маловероятно, что Дидье Дешам, для которого это будет последний турнир во главе «трехцветных», вызовет вратаря, потерявшего игровой ритм и уверенность.
Этим может объясняться тот факт, что тренер вратарей сборной Франции Франк Равьо следит за Жаном Бюте из «Комо» и Робином Риссером из «Ланса», которые еще ни разу не вызывались Дешамом.
В сезоне-2025/26 Шевалье в 26 матчах за «ПСЖ» пропустил 28 голов. В его активе один матч за сборную Франции.