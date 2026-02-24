Ричмонд
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 обыграл «Эвертон» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мяч на 71-й минуте забил Беньямин Шешко.

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до шести матчей (пять побед, одна ничья). Команда не потерпела ни одного поражения в турнире после назначения на пост главного тренера Майкла Каррика. Манкунианцы набрали 48 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. «Эвертон» с 37 очками располагается на 9-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 марта примет «Кристал Пэлас». «Эвертон» 28 февраля на выезде сыграет с «Ньюкаслом».

Эвертон
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 27
23.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Майкл Кэррик
Голы
Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
(Брайан Мбемо)
71′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
77′
37
Джеймс Гарнер
32
Джарред Брантуэйт
10
Илиман Ндиай
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
11
Тьерно Барри
6
Джеймс Тарковски
83′
5
Майкл Кин
27
Идрисса Гана Гуйе
45
Харрисон Армстронг
73′
19
Тайрик Джордж
42
Тим Ироэгбунам
79′
9
Бету
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
8
Бруну Фернандеш
90+5′
15
Лени Йоро
5
Харри Магуайр
84′
18
Каземиру
37
Кобби Майну
16
Амад Диалло
58′
30
Беньямин Шешко
10
Матеус Кунья
90′
26
Айден Хевен
19
Брайан Мбемо
78′
3
Нуссаир Мазрауи
90+2′
Статистика
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
4
3
Угловые
10
1
Фолы
12
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти