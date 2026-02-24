«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до шести матчей (пять побед, одна ничья). Команда не потерпела ни одного поражения в турнире после назначения на пост главного тренера Майкла Каррика. Манкунианцы набрали 48 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. «Эвертон» с 37 очками располагается на 9-й строчке.