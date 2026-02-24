Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.10
П2
6.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.00
П2
17.00
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Пиза
0
П1
X
П2

В Аргентине приостановят матчи из-за обвинений в адрес главы футбольной ассоциации

Аргентинские клубы договорились провести забастовку с 5 по 8 марта в знак протеста против судебного преследования президента Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа, сообщает AP.

Аргентинские клубы договорились провести забастовку с 5 по 8 марта в знак протеста против судебного преследования президента Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа, сообщает AP.

Объявление о забастовке последовало после того, как судья вызвал Тапиа на допрос 5 марта по делу о предполагаемом нецелевом использовании средств социального страхования. Расследование основано на жалобе, поданной правительственным Агентством по сбору доходов и таможенному контролю (ARCA).

В AFA сообщили, что исполнительный комитет профессиональной лиги единогласно решил приостановить все матчи первого дивизиона и других лиг 5−8 марта в знак протеста против жалобы, поданной ARCA.

20 февраля судья Диего Амаранте запретил Тапиа выезд за границу и вызвал на допрос в начале марта еще четырех должностных лиц в рамках расследования неуплаты взносов на социальное страхование на общую сумму 19 миллиардов песо (около 13 миллионов долларов США) в 2024 и 2025 годах. Среди вызванных — казначей AFA Пабло Товиджино, генеральный секретарь Кристиан Маласпина, генеральный директор Густаво Лоренсо и бывший президент «Расинга» Виктор Бланко.

Согласно жалобе налогового органа, AFA не перечислила удержанные суммы в течение 30 календарных дней после наступления срока платежа, что привело к уведомлениям о задолженности. В ассоциации отрицают долг и заявили, что добровольная уплата этих взносов была произведена до наступления срока.

Незадолго до объявления забастовки судья Амаранте разрешил Тапиа выезд в Колумбию и Бразилию для участия в официальных мероприятиях.