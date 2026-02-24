В Аргентине приостановят матчи из-за обвинений в адрес главы футбольной ассоциации

Аргентинские клубы договорились провести забастовку с 5 по 8 марта в знак протеста против судебного преследования президента Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа, сообщает AP.
Объявление о забастовке последовало после того, как судья вызвал Тапиа на допрос 5 марта по делу о предполагаемом нецелевом использовании средств социального страхования. Расследование основано на жалобе, поданной правительственным Агентством по сбору доходов и таможенному контролю (ARCA).
В AFA сообщили, что исполнительный комитет профессиональной лиги единогласно решил приостановить все матчи первого дивизиона и других лиг 5−8 марта в знак протеста против жалобы, поданной ARCA.
20 февраля судья Диего Амаранте запретил Тапиа выезд за границу и вызвал на допрос в начале марта еще четырех должностных лиц в рамках расследования неуплаты взносов на социальное страхование на общую сумму 19 миллиардов песо (около 13 миллионов долларов США) в 2024 и 2025 годах. Среди вызванных — казначей AFA Пабло Товиджино, генеральный секретарь Кристиан Маласпина, генеральный директор Густаво Лоренсо и бывший президент «Расинга» Виктор Бланко.
Согласно жалобе налогового органа, AFA не перечислила удержанные суммы в течение 30 календарных дней после наступления срока платежа, что привело к уведомлениям о задолженности. В ассоциации отрицают долг и заявили, что добровольная уплата этих взносов была произведена до наступления срока.
Незадолго до объявления забастовки судья Амаранте разрешил Тапиа выезд в Колумбию и Бразилию для участия в официальных мероприятиях.