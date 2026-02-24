В Аргентине приостановят матчи из-за обвинений в адрес главы футбольной ассоциации

20 февраля судья Диего Амаранте запретил Тапиа выезд за границу и вызвал на допрос в начале марта еще четырех должностных лиц в рамках расследования неуплаты взносов на социальное страхование на общую сумму 19 миллиардов песо (около 13 миллионов долларов США) в 2024 и 2025 годах. Среди вызванных — казначей AFA Пабло Товиджино, генеральный секретарь Кристиан Маласпина, генеральный директор Густаво Лоренсо и бывший президент «Расинга» Виктор Бланко.