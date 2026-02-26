Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамадана

После заката, на 74-й минуте матча, Лопеш упал на газон и пожаловался на боль в бедре. Поскольку вратарям помощь оказывается прямо на поле, к нему подбежали медработники и осматривали его несколько минут.
В это время несколько игроков, исповедующих ислам, отправились к скамейкам запасных, чтобы поесть и попить.
Лопеш возобновил игру, а после матча в общении с журналистами «многозначительно улыбался» на вопросы о травме, что вызвало подозрения в том, не был ли перерыв на травму преднамеренным, отмечает Ouest-France.
В чемпионате Франции не разрешаются паузы по религиозным причинам, в отличие от английской и немецкой лиг, пишет Give Me Sport.
Матч завершился победой «Нанта» со счетом 2:0.
Рамадан завершится 19 марта.
Луиш Каштру
Дидье Дигар
Янис Зуауи
3′
Иньятиус Ганаго
34′
1
Антони Лопеш
6
Чидози Авазьем
3
Николя Козза
65′
2
Али Юссиф
63′
18
Фабьен Сентонз
14′
21
Мохамед Каба
8
Йоханн Лепено
19
Юссеф Эль-Араби
27
Дейвер Мачадо
46′
17
Демен Ассумани
78′
66
Луи Леру
81′
13
Франсис Коклен
37
Иньятиус Ганаго
53′
11
Баэреба Гирасси
99
Мори Диав
7
Лоик Него
26
Симон Эбоног
14
Рассул Ндиайе
19
Люка Гурна-Дуат
32′
45
Исса Сумаре
4
Готье Льорис
18
Янис Зуауи
63′
8
Яссин Кехта
82′
13
Фоде Дукуре
46′
34
Кенни Кетан
17
Софьян Буфаль
63′
33
Энцо Коффи
90+1′
32
Тимоте Пембеле
46′
70
Мбвана Алли Саматта
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти