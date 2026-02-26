Ричмонд
Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамадана

Португальский голкипер «Нанта» Антони Лопеш, сообщивший о травме во время матча с «Гавром» в чемпионате Франции 22 февраля, дал возможность поесть футболистам, соблюдающим Рамадан, пишет Ouest-France и Give Me Sport.

Источник: РБК Спорт

После заката, на 74-й минуте матча, Лопеш упал на газон и пожаловался на боль в бедре. Поскольку вратарям помощь оказывается прямо на поле, к нему подбежали медработники и осматривали его несколько минут.

В это время несколько игроков, исповедующих ислам, отправились к скамейкам запасных, чтобы поесть и попить.

Лопеш возобновил игру, а после матча в общении с журналистами «многозначительно улыбался» на вопросы о травме, что вызвало подозрения в том, не был ли перерыв на травму преднамеренным, отмечает Ouest-France.

В чемпионате Франции не разрешаются паузы по религиозным причинам, в отличие от английской и немецкой лиг, пишет Give Me Sport.

Матч завершился победой «Нанта» со счетом 2:0.

Рамадан завершится 19 марта.

Нант
2:0
Первый тайм: 2:0
Гавр
Футбол, Франция, 23-й тур
22.02.2026, 19:15 (МСК UTC+3)
Божуар - Луи Фонтено
Главные тренеры
Луиш Каштру
Дидье Дигар
Голы
Нант
Янис Зуауи
3′
Иньятиус Ганаго
34′
Составы команд
Нант
1
Антони Лопеш
6
Чидози Авазьем
3
Николя Козза
65′
2
Али Юссиф
63′
18
Фабьен Сентонз
14′
21
Мохамед Каба
8
Йоханн Лепено
19
Юссеф Эль-Араби
27
Дейвер Мачадо
46′
17
Демен Ассумани
78′
66
Луи Леру
81′
13
Франсис Коклен
37
Иньятиус Ганаго
53′
11
Баэреба Гирасси
Гавр
99
Мори Диав
7
Лоик Него
26
Симон Эбоног
14
Рассул Ндиайе
19
Люка Гурна-Дуат
32′
45
Исса Сумаре
4
Готье Льорис
18
Янис Зуауи
63′
8
Яссин Кехта
82′
13
Фоде Дукуре
46′
34
Кенни Кетан
17
Софьян Буфаль
63′
33
Энцо Коффи
90+1′
32
Тимоте Пембеле
46′
70
Мбвана Алли Саматта
Статистика
Нант
Гавр
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
1
Угловые
5
6
Фолы
17
13
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти